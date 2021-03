Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la dégradation des taux pèse sur la tendance Cercle Finance • 30/03/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait démarrer la séance dans le rouge mardi matin, alors que le mouvement d'appréciation sur les taux longs se poursuit. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalaient une ouverture en repli de 0,2% à 0,7%. Sur le marché obligataire, le rendement des 'Treasuries' à dix ans évolue actuellement autour de 1,75% après avoir atteint 1,76% en début de matinée, son pire niveau de l'année. Cette dégradation provoque une remontée des rendements des emprunts d'Etat de la zone euro, le dix ans allemand gagnant cinq points de base pour s'établir à -0,27%. Les investisseurs savent néanmoins que le redressement des rendements obligataires à l'oeuvre depuis le début de l'année n'a pas affecté la tendance haussière des marchés d'actions. Malgré des taux longs américains qui ont pratiquement doublé, le Dow Jones - l'indice regroupant les principales valeurs industrielles américaines - s'est adjugé plus de 8% depuis le 1er janvier. Certains stratèges commencent néanmoins à s'inquiéter du mouvement de hausse conjoint des actions et des taux, qu'ils jugent annonciateur d'une possible consolidation. L'indice de volatilité VIX du CBOE - surnommé 'indice de la peur' - poursuit sa progression mardi et avance de presque 3% à 21,3 points, illustrant la nervosité des opérateurs. Les investisseurs semblent surtout s'inquiéter des conséquences de l'affaire Archegos, ce fonds spéculatif dont les prises de positions agressives pourraient finir par impacter les grosses banques d'affaires américaines. A noter que le marché prendra connaissance en début de séance de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, attendu en forte hausse à 96,8 en mars contre 91,3 en février.

