Wall Street: la déception Meta jette un froid information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 15:03

(CercleFinance.com) - Après quatre séances de hausse d'affilée, Wall Street devrait retomber jeudi à l'ouverture dans le sillage des résultats décevants de Meta Platforms, l'ancien Facebook.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,4% et 2,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Si la saison des résultats s'est avérée plutôt bonne jusqu'ici, quelques déceptions sur des valeurs individuelles surviennent de temps à autre, ce qui pèse inévitablement sur le marché.



Plus qu'une mauvaise surprise, la publication des comptes trimestriels moins bons que prévu de Meta, dans la soirée d'hier, s'apparente à un véritable choc pour les investisseurs.



Confronté à une concurrence accrue de la part de TikTok, le réseau social a par ailleurs dévoilé des prévisions jugées très prudentes, qui étaient sanctionnées par une chute de plus de 23% de son cours de Bourse en cotations électroniques.



Aux niveaux de cours actuels, ce sont plus de 200 milliards de dollars capitalisation qui devraient donc partir en fumée à l'ouverture, soit l'équivalent d'une année boursière de gains.



Les investisseurs savent que ce ne sont pas de telles performances qui permettront aux valeurs technologiques de retrouver leur rôle de locomotive, qu'elles ont perdu depuis le début de l'année.



Les résultats des grands groupes biopharmaceutiques Merck et Eli Lilly semblent également avoir refroidi l'enthousiasme des investisseurs.



Le repli des Bourses européennes pèse aussi sur la tendance, alors que la pression monte sur les épaules de la Banque centrale européenne pour qu'elle réagisse face à l'envolée de l'inflation.



La BCE n'a pas touché à ses taux jeudi, mais confirmé son intention d'interrompre ses achats nets d'actifs d'urgence au titre du PEPP à la fin mars 2022.



Parmi d'autres valeurs du S&P 500 à publier jeudi figurent Amazon et Ford, prévus après la clôture.



Le marché attend aussi, dans le courant de la matinée, les chiffres des commandes à l'industrie, ainsi que l'indice ISM des services.



Publiées ce matin, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont diminué lors de la semaine du 24 janvier, à 238.000 contre 261.000 une semaine plus tôt.