Wall Street : la déception de l'emploi bien encaissée

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la hausse vendredi à l'ouverture en dépit des chiffres très décevants des créations d'emploi publiés une heure avant la cloche. Une vingtaine de minutes avant le coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance plutôt positif. L'économie américaine n'a créé que 210.000 postes non-agricoles en novembre selon le rapport mensuel du Département du Travail, alors que le consensus visait un chiffre bien plus important de 550.000. Cette déception laisse supposer un ralentissement de l'activité économique, qui plaide à son tour pour une modération de la normalisation de la politique de la Fed en dépit des poussées inflationnistes. Du côté des changes, le billet vert s'est retourné à la baisse face à l'euro suite à la parution de ces chiffres, ce qui montre que la perspective d'un durcissement monétaire tend à s'éloigner. Le dollar gagne 0,1% à environ 1,13 face à la monnaie unique. Sur le marché des emprunts d'Etats, le rendement des Treasuries à 10 ans repart lui aussi à la baisse, à 1,4270%, trahissant là encore de moindres anticipations du marché sur le resserrement monétaire. Le marché prendra connaissance peu après l'ouverture, des commandes à l'industrie pour le mois d'octobre puis du dernier indice ISM dans le secteur des services. Après son record historique atteint en octobre, un recul de l'ISM n'aurait rien de surprenant, à en croire les analystes, même si les indicateurs montrent que la confiance des entreprises reste solide, ce qui signifie que le niveau absolu de l'ISM devrait rester élevé.

