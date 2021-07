Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la déception Amazon dure à encaisser information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter dans le rouge vendredi matin, les résultats décevants d'Amazon éclipsant les comptes plus solides publiés par d'autres poids-lours de la cote, comme ExxonMobil ou Procter & Gamble. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 abandonnent entre 0,2% et 1%, signalant un début de séance défavorable. La récente remontée des marchés d'actions américains, qui ont pour la plupart établi de nouveaux plus hauts hier, laisse penser que Wall Street pourrait être tentée de reprendre son souffle. Les investisseurs semblent surtout avoir du mal à encaisser les comptes trimestriels du géant de l'Internet Amazon, dévoilés hier soir après la clôture. Principal contributeur au recul du marché, Amazon chute de 7% en cotations avant-Bourse, son chiffre d'affaires inférieur aux attentes ayant occulté un bénéfice meilleur que prévu. Le groupe de Seattle Amazon a fait état de ventes trimestrielles inférieures au consensus (113 milliards de dollars, contre 115 milliards anticipés), même si son profit ressort bien au-dessus des attentes à 15,1 dollars par action contre 12,3 dollars prévus. L'envoi de chèques aux américains n'a pas produit les effets escomptés, Amazon ayant fait même état d'un ralentissement de ses ventes dans le commerce électronique. A contre-courant du marché, Procter & Gamble est attendu en hausse après avoir dévoilé un chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu. Exxon Mobil devrait également prendre le chemin de la hausse avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre à la faveur d'une reprise de la demande pour les produits gaziers et pétroliers. Au chapitre économique, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 1% en juin, une progression globalement supérieure au consensus mais qui n'avait gère d'impact sur la tendance. L'indice de confiance des consommateurs du Michigan pour le mois de juillet paraîtra, lui, en tout début de séance.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.