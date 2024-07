Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la croissance solide vue comme bonne nouvelle information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 17:46









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est retournée à la hausse jeudi matin, l'annonce d'une croissance plus forte que prévu au deuxième trimestre ayant renforcé la confiance des investisseurs dans la santé de la première économie mondiale.



En fin de matinée, le Dow Jones reprend 0,6% à 40.110 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 17,366,3 points après avoir démarré la séance dans le rouge.



Les investisseurs ont finalement accueilli de manière favorable l'annonce, plus tôt dans la matinée, d'une croissance bien plus forte que prévu de l'économie américaine au deuxième trimestre.



Le produit intérieur brut (PIB) a en effet augmenté à un rythme annualisé de 2,8% sur le trimestre écoulé, selon une première estimation du Département du Commerce, dépassant largement les attentes du consensus (+1,8%).



Cette accélération de la croissance n'est pourtant pas considéré comme susceptible de remettre en cause les intentions de la Fed et sa volonté d'amorcer un assouplissement monétaire au cours des mois qui viennent.



'Cela conforte notre point de vue selon laquelle l'économie américaine ne va pas tomber en récession', commentent les économistes de Commerzbank.



'En revanche, cela ne devrait pas empêcher la Réserve fédérale d'abaisser ses taux prochainement au vu du ralentissement notable de l'inflation', souligne la banque allemande.



Ces bonnes nouvelles sur le front macroéconomique relèguent pour un temps au second plan les publications trimestrielles, qui continuent pourtant de pleuvoir.



Du côté des résultats, IBM s'adjuge plus de 2% et signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones après avoir prédit un flux de trésorerie disponible plus élevé que prévu cette année et fait état d'un carnet de commandes de plus de deux milliards de dollars dans l'IA générative.



Ford décroche au contraire de 18%, son relèvement d'objectifs pour l'exercice 2024 étant plus qu'occulté par ses résultats très inférieurs aux attentes sur le deuxième trimestre.



Quelques achats à bon compte se matérialisent par ailleurs sur le compartiment technologique, alors que le Nasdaq avait signé hier sa pire séance depuis la fin 2022 avec une correction de 3,6%.



Le titre Tesla mène la chasse aux bonnes affaires avec un gain de plus de 4%, tandis que Nvidia reprend 1%.



Le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son repli vers 4,22%, les chiffres meilleurs que prévu de la croissance ne semblant pas remettre en cause le scénario consensuel d'une baisse de taux en septembre.



Sur le marché des changes, le dollar continue de céder du terrain face à l'euro, qui remonte en direction de 1,0860.



Le prix du pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) livrable en septembre se redresse timidement de 0,1% à 77,7 dollars, ce qui ne l'empêche pas de se diriger vers un net repli sur l'ensemble de la semaine.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.