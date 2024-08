Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la croissance l'emporte sur Nvidia information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, la bonne surprise d'une accélération de la croissance américaine au deuxième trimestre l'emportant sur les résultats contrastés de Nvidia.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2%, annonçant un début de séance en modeste progression.



Les marchés semblent quelque peu tiraillés entre la publication en demi-teinte de Nvidia, le géant de l'intelligence artificielle (IA), et l'annonce d'une croissance plus forte que prévu de l'économie américaine sur le trimestre écoulé.



Selon la deuxième estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a en effet augmenté à un rythme annualisé de 3% au deuxième trimestre, contre une croissance de 2,8% annoncée en première lecture.



Il s'agit d'une nette accélération par rapport à celle de 1,4% observée sur les trois premiers mois de l'année.



La statistique confirme la bonne santé de la première économie mondiale, sans toutefois remettre en question la perspective d'une normalisation prochaine de la politique monétaire avec une baisse de taux qui pourrait intervenir dès septembre.



Les contrats à terme sur les indices ont toutefois peu réagi à l'annonce de ces chiffres, pas plus qu'aux derniers indicateurs ayant trait au marché de l'emploi.



Le Département du Travail a fait état ce matin de 231.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 19 août, un chiffre en baisse de 2000 par rapport à la semaine précédente (233.000).



Les résultats contrastés publiés hier soir par le fabricant de processeurs Nvidia pourraient néanmoins inciter les investisseurs à la prudence et freiner la hausse des marchés américains.



Le groupe californien a dévoilé des performances encore une fois supérieures aux attentes de Wall Street et livré des perspectives prometteuses, mais sans atteindre les prévisions les plus ambitieuses établies par le marché.



'La publication est solide, mais elle ne s'est pas accompagnée d'un relèvement d'objectifs, comme à l'issue des trimestre précédent', déplore un trader.



Certains analystes mettent également en avant les inquiétudes liées au retard de quelques mois pris par le lancement de sa puce de nouvelle génération 'Blackwell'.



Au final, le sentiment mitigé laissé par ces résultats se traduisait par des prises de profits en transactions électroniques et le titre chutait de quasiment 4% dans les échanges d'avant-Bourse.



Il est vrai que les marchés avaient déjà largement intégré l'hypothèse de chiffres solides, comme l'illustrait le rebond de près de 30% signé par le titre depuis son point bas du 7 août dernier.



Pour les analystes de Capital Economics, la réaction contrastée des investisseurs ne signifie pas pour autant que le rebond boursier amorcé il y a deux semaines est sur le point de toucher à sa fin.



'Nous pensons que le mouvement haussier lié à l'IA a encore de beaux jours devant lui, malgré l'apparente déception des investisseurs face à la rapide croissance des profits dont bénéficie Nvidia', souligne le bureau d'études.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'inscrit en légère hausse au-delà de 3,86%.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut progressent de 0,9% à 75,2 dollars pour ce qui concerne le brut léger texan (WTI).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.