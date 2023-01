Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la cote s'alourdit, déception sur les résultats information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York amplifie son repli mercredi suite à la déception provoquée par les résultats sans éclat de Microsoft, qui alimente les craintes d'un ralentissement marqué de la croissance.



En toute fin de matinée, le Dow Jones recule de 1,1% à 33.359,8 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,9% à 11.119,5 points.



Malgré des prévisions déprimées, la saison des résultats s'avère pour l'instant peu reluisante, avec des entreprises américaines qui manquent le consensus plus qu'à leur habitude.



Il y a eu deux déceptions de poids aujourd'hui, puisque Microsoft comme Boeing n'ont pas réussi à atteindre les estimations des analystes.



Plus fort repli du Dow Jones, Boeing décroche ainsi de 2,8% après avoir fait état d'une perte surprise au titre de son quatrième trimestre, en dépit de livraisons d'avions en hausse.



Non loin derrière, Microsoft chute de 2,4% après avoir dévoilé des résultats de quatrième trimestre supérieurs aux attentes, mais fait part de prévisions moins bonnes que prévu.



Le titre pèse lourdement sur le secteur des nouvelles technologies dont l'indice cède 1,6%.



Sur le compartiment pétrolier, les cours du brut repartent à la hausse, avec un WTI qui gagne 0,5% à 80,6 dollars, suite à la parution des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont montré que les stocks de brut avaient augmenté de 500.000 barils la semaine passée par rapport à la semaine précédente.



Sur le marché des emprunts d'Etats, le rendement des Treasuries à 10 ans se stabilise autour de 3,48%, sous la zone des 3,50% considérée par certains investisseurs comme un niveau technique important.



Aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour.





