Wall Street: la cote rattrapée par un flot d'incertitudes information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait prolonger son repli lundi matin, l'aversion au risque continuant de prendre le dessus chez les investisseurs, au détriment des actions, sur fond de craintes sur l'économie et de vives tensions sur l'obligataire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,3%, laissant entrevoir une poursuite du recul de la semaine écoulée.



La semaine dernière avait été agitée pour les marchés américains du fait de l'approche toujours très stricte évoquée par la Fed, avec à la clé un repli hebdomadaire de 1,9% pour le Dow Jones et de 3,6% pour le Nasdaq.



Que ce soit à New York, en Asie ou en Europe, le ralentissement économique mondial à l'oeuvre continue de peser sur la tendance.



La perspective de taux d'intérêt élevés durant une période prolongée, d'un ralentissement de la croissance américaine et d'une réduction des dépenses d'investissement devraient empêcher Wall Street de poursuivre le rebond entamé depuis le début de l'année.



Les analystes s'inquiètent par ailleurs du moindre engouement dont bénéficient les valeurs liées à l'intelligence artificielle, dont les valorisations sont jugées plus tendues suite à leur récente envolée.



Du côté de la conjoncture européenne, les investisseurs ont pris connaissance d'un nouveau repli de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, venu confirmer que la première économie d'Europe restait dans le marasme.



En matière d'incertitude, le spectre d'une fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis ('shutdown') en date du 1er octobre devrait peu à peu le pas sur les préoccupations économiques et potentiellement se traduire par un regain de volatilité sur les marchés.



Au-delà des inquiétudes sur l'économie, le marché devrait continuer de souffrir de la remontée continue des rendements obligataires, qui pousse les investisseurs à se détourner des marchés d'actions.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a atteint ce matin son plus haut depuis 2007, puisque ce rendement de référence a franchi la zone des 4,50% considérée comme un niveau technique majeur susceptible d'ouvrir la voie du seuil des 5%.



Ce climat de pessimisme devrait logiquement peser sur les secteurs les plus exposés au ralentissement de l'économie, comme les valeurs liées à la consommation.



Dans une note publiée en début de matinée, les analystes de Jefferies disent s'inquiéter de l'impact de la reprise du remboursement des prêts étudiants, après trois années de moratoire, sur l'activité des grandes marques américaines de vêtements.