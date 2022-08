Wall Street: la consommation jette un froid information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en net repli mercredi matin, la stagnation inattendue des ventes au détail et les résultats décevants de Target ayant jeté une ombre sur le marché.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais cèdent entre 0,6% et 1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les ventes de détail sont restées inchangées au mois de juin, en raison d'un repli des achats de voitures, d'essence et de vêtements, alors que les investisseurs attendaient une légère progression.



Cette statistique décevante est de nature à alimenter les craintes sur la santé de l'économie, sachant que la consommation représente plus des deux-tiers du PIB américain.



Pour beaucoup d'analystes, ces chiffres, comme bien d'autres avant eux, ne font que refléter le contrecoup de l'envolée de l'inflation, qui dissuade les américains de réaliser des achats importants.



'On voit bien que les consommateurs préfèrent désormais chercher les meilleurs prix ou limiter leurs achats plutôt que d'accepter des prix plus élevés', souligne un trader.



Les investisseurs attendent désormais la publication des stocks des entreprises, puis le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine qui leur permettra d'obtenir quelques signes concernant les intentions de la banque centrale en matière de mesures de resserrement monétaire.



A la mauvaise surprise des derniers chiffres de la consommation est venue s'ajouter la publication moins bonne que prévu de Target, qui a fait état ce matin d'un BPA ajusté de 0,39 dollar pour son deuxième trimestre comptable, en diminution de 89%.



Le titre du distributeur à bas prix était attendu en baisse de presque 3% à l'ouverture.



La tendance du jour souffre par ailleurs de la baisse des cours du pétrole, favorisée par la vigueur du dollar, les chiffres décevants des ventes au détail n'ayant pas atténué les spéculations sur la possibilité que la Fed amplifie ses hausses de taux.



Sur le marché obligataire, les statistiques des ventes au détail ont eu pour effet un raffermissement des rendements des emprunts du Trésor, le rendement des Treasuries à 10 ans progressant de cinq points de base à 2,8750%.