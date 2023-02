Wall Street: la consommation commence à inquiéter information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 17:14

(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en net repli mardi, sous le coup d'une montée des inquiétudes entourant la santé de la consommation au vu des perspectives prudentes communiquées par Walmart et Home Depot.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 1,4% à 33.364,9 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 1,7% à 11.581,2 points.



Les investisseurs ont semblé particulièrement échaudés, en début de matinée, par la publication jugée décevante de Walmart, qui fait monter les inquiétudes concernant la santé de la distribution.



Le numéro un mondial du secteur a certes livré ce matin des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais aussi dévoilé des perspectives moins solides que prévu.



Le titre parvenait malgré tout à grignoter 0,9% suite à l'annonce d'une augmentation de 2% de son dividende trimestriel.



Le marché boude également les résultats du spécialiste du bricolage Home Depot, dont l'action lâche pas loin de 5% dans le sillage de prévisions jugées là encore décevantes.



Les investisseurs commencent à se demander si le consommateur américain, qui a remarquablement résisté à la remontée de l'inflation jusque-là, pourrait ne pas aussi bien porter qu'on le dit.



Le repli du secteur de la distribution pèse sur les valeurs liées à la consommation dans leur ensemble, dont l'indice S&P sectoriel cède 2,2%, soit la plus forte baisse de ce début de journée.



Les statistiques publiées dans la matinée n'ont pas permis aux intervenants de se faire une meilleure idée du tableau actuel de l'économie américaine.



L'indice PMI composite de S&P Global mesurant l'activité au sein du secteur privé s'est amélioré à 50,2 en estimation 'flash' au mois de janvier, marquant un plus haut de huit mois, à comparer à 46,8 le mois précédent.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité du secteur.



Cette publication soutient néanmoins le billet vert et les rendements obligataires en plaidant a priori pour de nouveaux relèvements de taux de la Réserve fédérale américaine.



Autour de 1,0675, le dollar gagne du terrain face à l'euro, même si son raffermissement n'empêche pas le brut léger américain de progresser de 0,2% à 76,9 dollars.



Sur le compartiment obligataire, le taux des T-Bonds se tend de 10,5 points à plus de 3,93%.



Toujours au chapitre économique, les ventes de logements anciens ont diminué de 0,7% en janvier à un rythme annualisé de quatre millions, selon les données désaisonnalisées de la National Association of Realtors.



En comparaison annuelle, elles accusent un repli de 36,9%.