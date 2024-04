Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la consolidation se poursuit après les records information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit sa consolidation mardi matin, pénalisée par le retour des inquiétudes géopolitiques et par des prises de profits sur les valeurs technologiques.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche plus de 1% à 39.155,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 1,4% à 16.167,4 points.



Les indices new-yorkais, qui avaient déjà marqué une pause lundi, continuent de reprendre leur souffle après avoir établi de nouveaux records la semaine dernière.



Sur l'ensemble du premier trimestre, le Dow Jones avait gagné 5,6% tandis que le Nasdaq s'était adjugé 9,1%.



L'annonce, en début de matinée, d'un rebond des commandes industrielles n'a pas permis aux marchés de retrouver une trajectoire favorable.



Après une chute de 3,8% en janvier, les commandes à l'industrie américaine se sont redressées de 1,4% en février, selon le Département du Commerce.



Les investisseurs préfèrent se montrer prudents avant une semaine chargée en indicateurs économiques et en prises de parole de responsables de la Fed.



Outre l'indice ISM des services, qui tombera demain, sont attendus cette semaine les chiffres toujours très suivis de l'emploi, qui paraîtront vendredi.



Les investisseurs comptent aussi sur une prometteuse moisson de résultats, à partir de la mi-avril, afin de maintenir l'élan haussier des marchés après un premier trimestre spectaculaire.



Du côté des valeurs, les technologiques sont sous pression et leur indice sectoriel évolue en baisse (-1,6%) après avoir bondi de 13% sur les trois premiers mois de l'année.



Le constructeur de voitures électriques Tesla perd encore plus de 6% dans les premiers échanges après avoir annoncé des livraisons de véhicules en baisse de 8% sur le premier trimestre.



Seul le secteur de l'énergie (+0,7%) se distingue alors que les cours du pétrole remontent suite à des frappes menées pat Tsahal sur le consulat d'Iran à Damas, qui a fait plusieurs morts.



Ce regain de tensions, qui fait craindre une escalade au Moyen-Orient, se traduit sur les marchés par une hausse du baril de brut léger américain (WTI) qui progresse de 1,2% à plus de 84,7 dollars.



GE Vernova, la filiale énergétique de GE, prend 2,8% pour ses débuts en Bourse suite à sa scission d'avec GE, dernière étape du démantèlement du conglomérat industriel américain.



A 2297,9 dollars, l'once d'or a également établi un nouveau pic, profitant d'un retour vers les valeurs refuge face aux inquiétudes sur la géopolitique.





