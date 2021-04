Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la consolidation se creuse Cercle Finance • 19/04/2021 à 17:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté en léger recul lundi matin après avoir inscrit des records de clôture au terme de neuf des 13 séances précédentes. Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones cède 0,5% à 34.043,4 points tandis que le S&P 500, plus large, recule de 0,5% à 4163,5 points et que le Nasdaq Composite perd 0,8% à 13.928,5 points. Les investisseurs semblent disposés à prendre quelques bénéfices alors que le S&P vient d'aligner quatre semaines consécutives de gains, une performance inédite depuis le mois d'août dernier. Depuis le début de l'année, le scénario de la reprise reflationniste, c'est-à-dire le 'reflation trade' comme il est appelé à Wall Street, a permis au S&P de gagner plus de 11%. Après une telle performance, il est normal d'assister à une petite pause afin de permettre aux investisseurs de digérer ce mouvement puissant, qui fait apparaître des valorisations de plus en plus 'tendues'. Dans leur 'hebdo' de cette semaine, les analystes de Fidelity mettent en garde contre une euphorie 'incontrôlée' où la hausse des cours est autoentretenue par une obsession acheteuse conditionnée par la peur 'de ne pas en être' et susceptible de travestir la réalité. 'Déformant l'acuité des investisseurs et la valorisation des actifs, l'exaltation collective sur les marchés offre à boire et à manger charriant aussi des risques spéculatifs', prévient le fonds de pension américain. Les investisseurs semblent également éprouver le besoin de souffler en attendant les nombreuses publications de résultats d'entreprise de premier plan prévues cette semaine. Après les banques américaines la semaine dernière, ce sont des groupes de le trempe d'IBM, J&J ou Procter & Gamble qui donneront le coup d'envoi des publications 'non-financières' dans les prochains jours. Du côté des valeurs technologiques, les publications de Netflix et Intel seront particulièrement suivies par les investisseurs. Sur le Dow, Coco-Cola s'adjuge plus de 1% ce lundi après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et fait état de son optimisme en vue d'une prochaine réouverture de l'économie.

