Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la consolidation s'amplifie Cercle Finance • 26/06/2020 à 17:02









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains creusent leurs pertes vendredi en fin de matinée, alors que les craintes liées à la pandémie de coronavirus reviennent sur le devant de la scène. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones décroche de 2,2% à 25.166,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 2,1% à 9808,2 points. L'insouciance des dernières semaines est douchée par des soucis d'ordre sanitaire et la menace de plus en plus concrète d'une 'seconde vague' du virus. Le bilan s'établit désormais à environ 126.000 décès aux Etats-Unis, avec un pic de 36.000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, un niveau très proche des records qui avaient été atteints fin avril. La situation est devenue tellement préoccupante que les gouverneurs du Texas et de la Floride ont annoncé une pause dans le processus de déconfinement. Petit déception également du côté des chiffres du jour, avec un indice de confiance des consommateurs américains ressorti en hausse à 78 ce mois-ci, contre 72,3 en mai alors que le consensus tablait sur 79,1. Les dépenses des ménages américains se sont, elles, redressées de 8,2% en rythme séquentiel le mois dernier, mais c'est là encore moins que prévu puisque les économistes anticipaient un rebond proche de 9%. Autre motif de prudence, la Fed a interdit jeudi aux établissements du secteur financier de relever leurs dividendes et de revoir à la hausse le montant de leurs rachats d'actions, invoquant les résultats des 'stress tests' effectués face à divers scénarios de récession liés à la pandémie de coronavirus. JPMorgan décrochait de près de 5% après cette décision, tandis que Goldman Sachs plongeait de 6,4%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.