Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la consolidation horizontale se poursuit information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance mercredi matin, poursuivant sa consolidation à l'horizontale dans un marché de nouveau inquiet par l'inflation après la parution de statistiques jugées préoccupantes au Royaume-Uni. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq 100 grignote près de 0,1%, annonçant un début de séance incertain. Après le solide parcours des derniers mois, les marchés américains semblent éprouver le besoin de reprendre leur souffle depuis une semaine, en attendant d'y voir plus clair. Phénomène inquiétant, les prix à la consommation ont grimpé de 4,2% en Grande-Bretagne au mois d'octobre, un bond bien plus important que prévu qui semble renforcer le scénario d'une hausse des taux d'intérêt en décembre. Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements se sont tassées de 0,7% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, une performance plus mauvaise que prévu. Les attributions de permis de construire, censées préfigurer les mises en chantier futures, ont par contre augmenté de 4%. Ces chiffres contrastés semblent accréditer le scénario d'un plafonnement du secteur du logement aux Etats-Unis, dû pour l'essentiel à un manque d'offre et à des pénuries de main d'oeuvre. Dans un marché en hausse de 25% depuis le début de l'année, ces statistiques servent de prétexte à une poursuite de la consolidation des derniers jours. Alors que les indices restent à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, les investisseurs éprouvent visiblement le besoin de souffler avant de repartir de l'avant. Côté valeurs, Target chute de près de 5% en préouverture après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais évoqué des pressions sur ses marges du fait des problèmes logistiques actuels. Le distributeur entraîne dans son sillage son concurrent Walmart qui recule de 0,4% en cotations avant-Bourse. Lowe's, en revanche, s'adjuge plus de 3% après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la chaîne de magasins de bricolage ayant également relevé ses prévisions annuelles.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.