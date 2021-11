Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la consolidation boursière s'accentue information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York accentue ses pertes mercredi matin, prolongeant le mouvement de consolidation entamé la semaine passée après les excellentes performances des derniers mois. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 35.951,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 15.965,9 points. Après les records établis au début du mois, les marchés américains semblent éprouver le besoin de reprendre leur souffle depuis une semaine, en attendant d'y voir plus clair. Le S&P 500, indice de référence des gérants de fonds, affiche en effet une hausse de plus de 25% depuis le début de l'année. Alors que la saison des résultats touche à sa fin, les investisseurs semblent trouver moins de catalyseurs susceptibles de faire monter le marché. Beaucoup d'investisseurs expliquent préférer se tenir à l'écart de la Bourse étant donné le niveau de valorisation élevé auquel est désormais parvenue Wall Street. Les investisseurs ont accueilli sans émotion les derniers chiffres de la construction immobilière, qui ont montré que les mises en chantier de logements s'étaient tassées de 0,7% le mois dernier. Les attributions de permis de construire, censées préfigurer les mises en chantier futures, ont par contre augmenté de 4%. Ces chiffres contrastés servent de prétexte à une poursuite des prises de bénéfices des derniers jours. Côté valeurs, Target chute de plus de 5% après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais évoqué des pressions sur ses marges du fait des problèmes logistiques actuels. Le distributeur entraîne dans son sillage son concurrent Walmart qui recule de 0,3%. Lowe's, en revanche, progresse de 0,8% après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la chaîne de magasins de bricolage ayant également relevé ses prévisions annuelles. Visa chute de 5% sur des informations de presse rapportant que la filiale britannique n'acceptera plus les cartes de l'émetteur américain à compter de l'an prochain en raison de ses commissions élevées.

