Wall Street : la Chine revient au coeur des préoccupations

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en léger repli jeudi matin après la décision des autorités chinoises d'isoler la ville Wuhan, à l'épicentre de l'épidémie actuelle de nouveau coronavirus. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de journée dans la zone rouge. Les investisseurs redoutent que les conséquences de la flambée épidémique sur l'économie se révèlent bien plus lourdes que celles de la propagation du SRAS en 2003. 'L'annonce de la suspension des transports publics à l'intérieur de la veille et vers l'extérieur de la ville de Wuhan illustre bien les efforts visant à contenir le virus', reconnaissent ce matin les analystes de Jefferies. 'Il existe toutefois un risque croissant que l'impact économique de la pandémie s'étende aux activités industrielles au-delà de la date du Nouvel An chinois', avertit le courtier américain. Pour ne rien arranger, les publications de résultats du début de matinée se sont avérées plutôt décevantes. Si Procter & Gamble a dépassé à première vue les attentes du marché avec ses résultats de 4ème trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste des produits de consommation courante est moins bon que prévu, ce qui conduit le titre à perdre 2% en cotations avant-Bourse. Autre déception, le Département américain du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en hausse de 6.000 par rapport à la semaine précédente. Pas de déception en revanche du côté de la Banque centrale européenne (BCE), qui a décidé de laisser ses taux inchangés, comme le marché s'y attendait.

