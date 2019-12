Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la Chine prolonge la cascade de records absolus Cercle Finance • 23/12/2019 à 22:43









(CercleFinance.com) - Wall Street n'est apparemment pas encore rassasié de records. La séance des '4 sorcières' aurait pu coïncider avec une apothéose, un 'pic' technique et tout le monde aurait jugé que l'essentiel avait été accompli, en temps et en heure. Mais les planètes continuent de s'aligner et c'est la Chine qui a envoyé un signal positif sur lequel le marché ne comptait pas vraiment : Pékin annonce des baisses de tarifs douaniers qui vont doper les exportations de produits de consommation et de médicaments en provenance des USA. Et cela a du coup dopé Wall Street et entraîné une nouvelle déferlante de records absolus de telle sorte que les superlatifs commencent à manquer. Le Nasdaq (+0,23% à 8.945) inscrit une 9ème séance de hausse consécutive et un 8ème record absolu consécutif à 8.956 en intraday. Le S&P500 (+0,09% à 3.224) aligne également un 8 record consécutif (3.227 en intraday). Le Dow Jones, tiré par les +3% de Boeing gagne +0,34% à 28.552 après avoir culminé à 28.582. Pékin a ravivé l'optimisme des investisseurs concernant les relations commerciales avec Washington en décidant d'appliquer des droits de douane réduits sur plus de 850 produits, dont le porc congelé, les avocats et le jus d'orange. Pékin dit vouloir accroître l'importation de produits de consommation courante relativement rares afin de mieux répondre aux besoins de sa population. La Chine prévoit par ailleurs d'imposer une taxe zéro à l'importation sur les traitements de l'asthme et les nouveaux médicaments contre le diabète. Ceci crédibilise les déclarations de Steven Mnuchin jeudi dernier, lequel affirmait que Etats-Unis et la Chine s'apprêtaient à officialiser les modalités de leur accord commercial de 'phase 1' ('quelques détails techniques restent à régler').. Côté macroéconomie, il y a eu du bon et du moins bon : du positif du côté des ventes de logements neufs, en hausse de +1,3% en rythme annualisé aux Etats-Unis au titre du mois de novembre 2019. Le Département du Commerce fait état ce lundi de 719.000 ventes mais il a révisé en baisse sensible les chiffres d'octobre (-2,7% contre -0,7%), à 710.000 au lieu de 733.000 comme annoncé initialement. Déception en revanche du côté des commandes de biens durables, en recul de -2% en novembre... mais compte tenu de l'actualité sino-américaine, cela n'a pas eu d'impact sur la tendance. Sur le front des valeurs, Boeing s'adjuge plus de 3% (à 337,65$)après avoir débarqué son directeur général (depuis 2015) sur fond de difficultés liées au programme 737'MAX'. D'autres valeurs ont contribué à l'établissement de nouveaux records comme Tesla +3,4%, AMD +3%, JD.Com +2,7%, Western Digital +2,6%, Align Techno +1,9%, Apple +1,6% (nouveau record absolu à 284$ alors que les analystes de Wedbush ont relevé leur objectif de cours sur la valeur, de 325 à 350 dollars). Apache dominait le S&P500 avec +17,3% Disney cédait -1,5%, certains analystes jugeant les entrées au box-office du dernier opus de la saga Star Wars, 'The Rise of Skywalker', quelque peu décevantes avec 175,5 millions de dollars de recettes. Les critiques sont mauvaises et beaucoup de fans sont déçus par les faiblesses et incohérences du scénario, le peu de 'moments forts' et d'originalités des scènes d'action. Cela pose la question d'un rebond de la franchise avec une 3ème trilogie : il faudrait qu'elle soit soutenue par une 'idée forte et originale' et des personnages possédant une véritable épaisseur psychologique.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.