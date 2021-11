Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la chasse aux bonnes affaires peut commencer information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait démarrer en hausse lundi matin, regagnant un peu de terrain après ses lourdes pertes de vendredi, à la faveur d'un courant d'achats à bon compte. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent tous de plus de 1%, annonçant un début de séance dans le vert. Pour certains observateurs, le décrochage de vendredi témoigne d'une réaction excessive des opérateurs, essentiellement due aux faibles volumes qui caractérisent la séance d'après Thanksgiving. 'Les investisseurs ne doivent surtout pas agir à la hâte face à l'apparition du nouveau variant', met en garde Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS. Le stratège recommande plutôt de suivre patiemment l'évolution du dossier au cours des semaines qui viennent, à commencer par le nombre de nouveaux cas, la gravité des symptômes et l'efficacité des vaccins existants. 'Le phénomène de l'incertitude a typiquement tendance à faire que les actions s'échangent à des niveaux bon marché selon nous', rappellent de leur côté les équipes de Credit Suisse. Les investisseurs utilisent ces propos rassurants comme prétexte pour revenir sur le marché via une chasse aux bonnes affaires qui devraient surtout toucher les valeurs taillées en pièces vendredi. Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, conseille de s'intéresser en particulier aux valeurs de la technologie. 'On sait qu'il ne s'agit ni de la première ni de la dernière alerte liée à la propagation d'un nouveau variant du virus et notre méthodologie au cours des 18 derniers mois a consisté à profiter des événements associés à une remontée de l'aversion au risque pour profiter d'opportunités d'achat dans les secteurs du cloud, de la cybersécurité et de la 5G', rappelle-t-il. Ce contexte d'appétit retrouvé pour le risque se traduit par un bond des cours du pétrole après leur dégringolade de vendredi, le brut léger américain gagnant près de 7% à près de 72,7 dollars le baril.

