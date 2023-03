Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la cadence s'accélère à la mi-journée information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 17:35









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains retrouvent quelques couleurs jeudi au lendemain des annonces de la Fed, qui ont nourri les anticipations d'un prochain arrêt du cycle de relèvement des taux.



A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones s'adjuge plus de 1,1% à 32.391,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 2% à 11.903 points, effaçant en grande partie leur repli de la veille.



Mercredi, les places américaines avaient perdu autour de 1,6% suite aux décisions de politique monétaire de la Fed, qui a relevé ses taux de 25 points de base tout en signalant de prochaines hausses de taux.



Mais cette chute semblait davantage liée à des déclarations de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, écartant le scénario d'un sauvetage des banques régionales.



Suite aux propos tenus la veille par Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, les investisseurs se disent que l'institution commence probablement à se rapprocher de la fin de son cycle de hausse de taux.



La publication, en parallèle, d'indicateurs économiques plutôt solides relance leurs espoirs d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, considéré comme le scénario idéal du point de vue des marchés financiers.



Il apparaît en effet que l'emploi reste très robuste, comme le montrent les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage qui se sont tassées de 1.000 lors la semaine dernière, à 191.000 contre 192.000 la semaine précédente.



La surprise du jour provient des ventes de logements neufs (+1,1%) qui ont poursuivi leur remontée en février en dépit de la hausse des prix de l'immobilier et de la remontée des taux d'emprunt.



'Le manque d'offres du côté du marché de l'ancien pousse les acquéreurs à se porter sur le marché de la construction neuve', explique un analyste.



Côté taux, une nette détente s'opère sur le rendement des Treasuries à dix ans qui se replie vers 1,46%. L'écart de rendement devrait profiter au dollar mais ce n'est pas le cas puisque le billet vert lâche 0,3% face à l'euro, qui cote autour de 1,0890.



Avec la remontée de Wall Street, les cours du pétrole inversent la vapeur et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 1,7% à 71,2 dollars.



S'agissant des valeurs, Ford surperforme ce jeudi (+2%) suite à l'annonce de sa réorganisation autour de trois grands pôles, dont l'un consacré aux véhicules électriques, dans le cadre de son plan stratégique 'Ford+'.



Boeing est également bien orienté (+1,8%) alors que les analystes de Wolfe Research considèrent que le titre représente une opportunité d'achat en-dessous des 200 dollars, un seuil enfoncé hier par la valeur.





