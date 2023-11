Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la cadence ralentit après une ouverture canon information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 17:19









(CercleFinance.com) - Après une entame de séance tonitruante, Wall Street ralentit un peu l'allure mercredi en fin de matinée, même si la tendance est toujours portée par des chiffres confirmant l'excellente santé de l'économie américaine.



Aux alentours de 11h15 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,2% à 35.483,2 points, le S&P 500 s'adjuge plus de 0,3% à 4.570,7 points et le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 14.341,8 points.



Ces deux derniers indices alignent désormais 18 séances de hausse sur une série de 22, soit un ratio supérieur à 75%, tirés par les fabricants de semi-conducteurs qui ont servi de locomotives tout au long du mois de novembre.



Ce matin, les investisseurs ont pu être largement rassurés par la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, qui a augmenté de 5,2% en rythme annualisé au troisième trimestre.



Ce chiffre, qui confirme le bon état de forme de l'économie américaine, est supérieur à la première estimation de 4,9% que les analystes s'attendaient à voir confirmée en seconde lecture.



Les investisseurs sont également animés par un relatif optimisme concernant l'évolution de la politique monétaire après des déclarations de Christopher Waller, un membre de la Fed, qui n'a pas écarté hier une baisse de taux si toutes les conditions étaient réunies en 2024.



Des propos validés par son collègue, Raphaël Bostik, pour lequel l'inflation finira bien par converger vers 2%, là où le président de la Fed de Richmond, Fred Barkin estime de son côté que les marchés vont un peu vite en besogne concernant d'éventuelles baisses de taux en 2024.



Du côté des changes, le dollar repart à la hausse, les bons chiffres de la croissance faisant plus que compenser la perspective d'une réduction des taux, ce qui ramène l'euro dans la zone de 1,0975.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans revient lui en direction de 4,25%, un niveau inédit depuis le mois de septembre.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut restent orientés à la hausse avec un baril de brut léger américain qui grignote 0,1% à 76,5 dollars, après l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une hausse marginale des stocks de pétrole brut la semaine passée aux Etats-Unis.



S'agissant des résultats d'entreprises, le tableau est plutôt favorable.



L'action GM bondit de plus de 10% après l'annonce du rétablissement de ses prévisions de bénéfices pour 2023, qui avaient été retirées en raison de la grève de l'UAW.



Le constructeur automobile a dévoilé en outre un programme de rachat d'actions accéléré de 10 milliards de dollars et fait part de son intention d'augmenter son dividende trimestriel de 33%.



Hewlett Packard Enterprise (HPE) lui emboîte le pas avec un gain de 7% suite à la publication d'un BPA ajusté en repli de 9% à 0,52 dollar au titre de son quatrième trimestre 2022-23, mais se situant dans la borne haute de sa fourchette de prévisions.





