Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la cadence accélère après l'ISM Cercle Finance • 05/10/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a accentué ses gains lundi matin suite à la publication d'un indice ISM de l'activité dans les services très supérieur aux attentes. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones progresse ainsi de 1,1% à 27.991 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,5% à 11.244,2 points. Calculé par l'Institute for Supply Management, l'indice ISM non manufacturier s'est établi à 57,8 aux Etats-Unis au mois de septembre, en hausse par rapport à 56,9 en août, alors que les économistes attendaient en moyenne un tassement vers 56,1. Cette hausse d'un mois sur l'autre traduit une accélération de la croissance dans le secteur des services américain. Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur. L'indice PMI composite de l'activité globale - calculé par IHS Markit - est lui passé de 54,6 en août à 54,3 en septembre, soit une révision en très légère baisse par rapport à une estimation 'flash' du mois dernier qui était de 54,4. Wall Street avait auparavant ouvert en hausse, soutenue par l'annonce de la sortie probable du président américain, Donald Trump, de l'hôpital au cours de la journée. 'Les espoirs entourant la mise en place d'un nouveau plan de relance 'bipartisan' soutient également la tendance, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi ayant déclaré hier que des progrès étaient effectués dans les négociations avec le Secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin', commente-t-on chez Wells Fargo. 'Les indications selon lesquelles le candidat démocrate Joe Biden serait en train d'accroître son avance dans les sondages contribue également à réduire l'incertitude ayant trait à une élection qui pourrait faire l'objet de contestations', ajoute le gestionnaire d'actifs. Du côté des valeurs, Regeneron grimpe de plus de 5% sur des informations évoquant la prise, par le président Trump, de son cocktail expérimental d'anticorps contre le Covid-19.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.