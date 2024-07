Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la bonne tenue de Goldman soutient la cote information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, soutenue par les résultats meilleurs que prévu de Goldman Sachs, mais aussi par l'éventualité d'un nouveau mandat de Donald Trump.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,8% à 40.315,7 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1,1% à 18.617,9 points.



Alors que la saison des résultats va accélérer cette semaine, Goldman Sachs (+1,4%) signe l'une des plus fortes hausses du Dow après avoir fait état d'une croissance de 150% de son bénéfice net au deuxième trimestre, soutenu notamment par ses activités sur les marchés d'actions.



Au total, ce sont quelque 45 sociétés appartenant à l'indice S&P 500, dont cinq du Dow Jones, qui doivent faire paraître leurs comptes cette semaine, dont Bank of America demain.



Les publications de Johnson & Johnson, Netflix et American Express figureront elles aussi au calendrier des jours qui viennent.



Les investisseurs semblent également retrouver un peu d'appétit pour le risque face aux derniers développements de la campagne électorale aux Etats-Unis.



Aucun sondage n'a été publié suite à la tentative d'assassinat dont a été victime hier Donald Trump, mais les observateurs politiques s'attendent à ce que cet épisode bénéficie au candidat républicain, face à un Joe Biden qui peine de plus en plus à convaincre.



Du point de vue des investisseurs, les politiques fiscales de Trump devraient en effet avoir des effets positifs pour les marchés boursiers et la croissance.



'S'il remporte l'élection, il est probable qu'il prolonge, voire qu'il augmente les réductions d'impôts qu'il avait mises en place en 2017', prédit un trader.



L'indice CBOE de la volatilité sur les marchés américains remonte néanmoins de plus de 3% à 12,9 points.



Tous les grands secteurs du S&P s'inscrivent dans le vert, à l'exception de la santé (-0,1%) et des 'utilities' (services collectifs)



En raison de la conviction des marchés que le candidat républicain peut l'emporter, le dollar reprend du terrain face à l'euro, qui redescend en direction de 1,0910%.



Le regain d'appétit pour le risque a également pour effet de faire remonter les rendements des Treasuries, celui des notes à 10 ans flirtant avec 4,22% contre moins de 4,20% vendredi.



Parmi les valeurs qui se distinguent à la baisse dans ce mouvement général de hausse, Macy's lâche plus de 13% après l'officialisation de l'abandon des discussions en vue de son rachat par les fonds d'investissement Arkhouse et Brigade Capital.





