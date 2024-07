Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la baisse des taux se rapproche information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande changement jeudi matin malgré la parution de chiffres de l'inflation ayant montré une baisse des prix à la consommation en juin.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais sont inchangés ou presque, laissant entrevoir un début de séance incertain.



Le Département américain du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avait baissé de 0,1% le mois dernier, essentiellement sous l'effet du repli des prix de l'essence.



Hors éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie, le CPI ressort en légère hausse de 0,1% en juin, ce qui correspond à un gain de 3% sur un an, à comparer à +3,3% en mai.



Du point de vue des investisseurs, ces chiffres bien meilleurs que prévu vont permettre d'atténuer la pression sur les épaules de la Réserve fédérale pour qu'elle se décide enfin à amorcer son assouplissement monétaire.



'Cela contribue à renforcer la confiance dans le fait que l'inflation est effectivement en bonne voie pour se rapprocher de l'objectif de 2% fixé par la Fed', souligne Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'une baisse de taux en juin est désormais estimée à 78%, contre moins de 70% hier.



La publication de ces chiffres rassurants vient également conforter le scénario d'une seconde baisse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine, celle d'une réduction en novembre étant dorénavant évaluée à plus de 46%.



Les contrats à terme sur les indices de Wall Street - qui évoluaient dans le rouge avant ces chiffres - ont basculé en territoire positif à la suite de la publication de cette statistique, avant d'effacer leurs gains.



Sur le marché de taux, le rendement des obligations américaines à dix ans se détend de huit points de base, à 4,20%, un plus bas depuis la fin du mois de mars.



Les valeurs technologiques - et notamment les 'Sept Magnifiques' qui affichent une grande forme actuellement et dont la valorisation est tributaire du niveau des taux d'intérêt - devraient tirer parti de cet environnement favorable.





