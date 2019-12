Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la baisse au lendemain de la Fed Cercle Finance • 12/12/2019 à 15:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse jeudi matin dans un marché moins convaincu que la veille par les dernières annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains perdent tous autour de 0,1%, indiquant une ouverture dans le rouge. La Fed - au terme de deux jours de réunion de politique monétaire - a sans surprise annoncé hier soir le maintien de ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 1,50% et 1,75%. Mais la banque centrale américaine a également laissé entendre qu'elle pourrait laisser ses taux inchangés en 2020, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'optimisme des marchés est désormais retombé. Par ailleurs, les indicateurs publiés avant l'ouverture ne mettent pas la pression sur la Fed pour qu'elle continue à assouplir sa politique. Selon le Département du Travail, les prix à la production ont stagné en novembre aux Etats-Unis, là où le consensus attendait un gain de 0,2%. Parallèlement, le Département du Travail a dénombré 252.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en hausse de 49.000 par rapport à la semaine précédente. Cette progression intervient toutefois après plusieurs semaines de reflux. Sachant que la BCE a elle aussi maintenu sa politique monétaire inchangée, les investisseurs pourraient profiter de cette séance de transition pour effectuer une pause. 'Le Dow Jones n'a pas réussi à maintenir sa trajectoire haussière de la semaine passée et l'indice a reperdu du terrain après son pic des 28.036 points atteint lundi dernier', rappelle IG. 'Peut-être ne s'agit-il que d'une pause avant d'aller rechercher le seuil des 28.201 points', ajoute le courtier britannique. Quoiqu'il en soit, IG ne prévoit pas de véritable changement de tendance tant que l'indice se maintient dans l'intervalle entre 27.796 et 28.036 points.

