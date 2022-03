Wall Street: L'Umich douche le regain d'optimisme information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 08:06

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi soir, un indicateur peu rassurant sur la santé de l'économie américaine ayant effacé l'optimisme né des déclarations encourageantes de Vladimir Poutine.



En fin de séance, le Dow Jones est en repli de 0,69% et le Nasdaq Composite accuse un repli de 2,18%.



Les acheteurs s'étaient un peu enflammés en début de journée suite aux propos du président russe évoquant un 'rapprochement' des points de vue entre l'Ukraine et la Russie.



D'abord soutenus par quelques rachats à bon compte, les marchés boursiers américains ont par la suite été douchés par la publication de l'enquête de l'Université du Michigan sur la confiance des ménages américains.



Son indice s'est replié à 59,7 en estimation préliminaire pour le mois en cours, à comparer à 62,8 en février, soit un recul bien plus prononcé que prévu.



Il s'agit surtout de son plus bas niveau depuis 2011.



La dégradation du moral des ménages américains alimente les préoccupations quant à un possible affaiblissement de la consommation, dû à la récente flambée de l'inflation, et donc les inquiétudes sur la croissance.



Le dollar reprend pourtant sa marche en avant face à l'euro et le rendement des Treasuries à 10 ans se tend très légèrement après la publication de cet indicateur décevant.



Du côté des valeurs, Oracle s'adjuge 1,3% après avoir dévoilé jeudi soir, au titre de son troisième trimestre 2021-22, un BPA ajusté en progression de 1% (à taux de changes constants).



Pfizer s'adjuge 2,2% après avoir finalisé l'acquisition d'Arena Pharmaceuticals, une société de biotechnologie au stade clinique dont il avait initialement annoncé le rachat en décembre dernier.



eBay prend de son côté le chemin de la baisse (-4,3%) après s'être donné, à l'occasion d'une réunion d'investisseurs, comme objectif de renouer avec la croissance au cours des années qui viennent.