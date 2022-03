Wall Street: l'Ukraine et l'emploi pèsent information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 15:24

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, la place financière américaine pâtissant, au même titre que les autres Bourses mondiales, des craintes entourant un possible accident nucléaire en Ukraine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais abandonnent entre 0,9% à 1%, annonçant une poursuite du repli de la veille.



Les forces russes ont pris le contrôle, pendant la nuit, de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia après des frappes effectuées à proximité de l'un des réacteurs du site, qui ont ensuite provoqué un incendie.



Si les systèmes de sûreté de la centrale n'ont pas été touchés et s'il n'y a eu aucun rejet de matières radioactives, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été placée en mode 'intervention complète' en raison d'une situation jugée toujours 'très difficile' sur place.



En plus des inquiétudes concernant l'Ukraine, les marchés sont également plombés par l'annonce d'un bond des créations d'emplois en février aux Etats-Unis.



L'économie américaine a en effet généré 678.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon les données du Département du Travail, soit bien plus que le consensus qui attendait 400.000 créations de postes.



Cette performance très supérieure aux attentes vient définitivement entériner le scénario d'un relèvement de 25 points de base des taux directeurs de la Fed à l'issue de sa réunion prévue dans deux semaines.



Avec un baril de brut léger américain en hausse de plus de 3% à 111,4 dollars, les cours du pétrole poursuivent leur progression en raison de l'intensification des violences en Ukraine.



Les investisseurs savent que le sort des marchés financiers reste conditionné à l'évolution de la situation en Ukraine, avec une volatilité qui devrait rester très élevée tant il est difficile de prévoir les suites de la guerre.



L'indice de volatilité VIX du CBOE, surnommé 'l'indice de la peur', affiche encore une hausse de 11% à 33,8 aujourd'hui et a désormais plus que doublé depuis le début de l'année.



Mais, en l'état actuel des choses, le VIX reste encore très loin de son plus haut historique de 82 points atteint en mars 2020, au tout début de la crise du coronavirus.