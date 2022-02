Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: l'Ukraine a de nouveau pesé sur le moral information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Après un début de séance dans le vert, Wall Street s'est affaissé vendredi, sur des incertitudes liées aux tensions en Ukraine. Le Dow Jones a ainsi reculé de près de 0,7% à 34079 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu plus de 1,2% à 13548 points.



Les investisseurs ont fait preuve de prudence, alors que des tirs d'armes lourdes recensés dans l'est de l'Ukraine venaient effectivement renforcer le doute quant à la réalité du retrait russe des régions proches de la frontière.



'Avec les tensions qui persistent entre la Russie et l'Ukraine, le risque d'un conflit qui aurait de lourdes conséquences économiques reste inconfortablement élevé', estimaient les équipes de Capital Economics.



Sur le marché des emprunts d'Etat, les inquiétudes géopolitiques favorisaient un repli des rendements, auparavant proches de plus hauts de deux ans. Ainsi, le taux américain à dix ans a reculé de quatre points de base à 1,92%.



La prudence des marchés s'expliquait également par un indice composite des indicateurs avancés du Conference Board qui a cédé 0,3% en janvier, laissant donc anticiper un léger ralentissement de la croissance aux Etats-Unis ce printemps.



En revanche, les ventes de logements anciens américains ont augmenté de 6,7% le mois dernier, selon la NAR. A 6,50 millions d'unités en rythme annualisé, elles sont ressorties au-dessus des attentes des économistes.



Sur le front des valeurs, Intel a dévissé de 5,3% à la suite de sa réunion des investisseurs 2022, au cours de laquelle le fabricant de microprocesseurs a présenté des éléments clés de sa stratégie pour une croissance à long terme.



Deere a lâché 3% bien que le constructeur de machines agricoles ait relevé son objectif de profit pour son exercice 2021-22, à l'occasion de l'annonce de trimestriels marqués par une baisse de 26% de son bénéfice net.



DuPont a perdu pour sa part 1,2% après que le chimiste a cédé à Celanese la plus grande partie de ses activités de mobilité et de matériaux pour un montant de 11 milliards de dollars, qui sera réglé au comptant.