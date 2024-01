Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'ouverture prometteuse vite effacée information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains se cherchent une tendance vendredi dans les premiers échanges, l'ouverture de la saison des résultats trimestriels entretenant l'inquiétude liée à la conjoncture économique.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 37.522,4 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote moins de 0,1% à 14.980,5 points.



Les deux indices avaient ouvert la séance en hausse, soutenus par une statistique qui laisse la porte ouverte à des baisses de taux de la Réserve fédérale cette année.



Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que les prix à la production avaient diminué de 0,1% en données brutes en décembre, même s'ils augmentent de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



La tendance est néanmoins alourdie par les résultats contrastés des géants bancaires, qui ont ouvert le bal des publications trimestrielles dans la matinée.



Si JPMorgan (+0,6%) a su rassurer les investisseurs avec des comptes solides au quatrième trimestre, Citigroup (-0,9%) a essuyé une lourde perte de 1,8 milliard de dollars en raison de lourdes charges et Wells Fargo (-2,7%) a vu ses provisions pour créances douteuses grimper.



Le géant de l'assurance-santé UnitedHealth, première pondération en pourcentage au sein de l'indice Dow Jones, lâche plus de 4% après des résultats trimestriels marqués par une flambée de ses coûts.



Le marché pétrolier reste orienté à la hausse alors que la tension au Proche-Orient est encore montée d'un cran cette nuit avec les frappes menées par les Etats-Unis et le Royaume-Uni contre les installations des rebelles houthistes au Yémen.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain gagne 1,5% à 73,1 dollars mais se dirige vers un repli de l'ordre de 1% sur la semaine.



Les chiffres rassurants de l'inflation pèsent sur le dollar, avec un euro qui remonte au-delà de la marque de 1,0970, mais aussi sur le rendement des Treasuries à dix ans, qui confirme son reflux sous la barre des 4%.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Dow Jones s'adjuge pour l'instant 0,2% tandis que le Nasdaq s'adjuge plus de 3%.





