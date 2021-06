Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'optimisme sur l'économie prime toujours Cercle Finance • 24/06/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Après la pause de la veille, Wall Street devrait reprendre sa marche en avant jeudi dans un contexte d'optimisme généralisé concernant les perspectives économiques. Quelques minutes avant l'ouverture, le 'future' sur le S&P 500 avance de 0,4%, tandis que le contrat à terme sur le Nasdaq grimpe de 0,6%, laissant anticiper de nouveaux records absolus pour l'indice technologique dès l'ouverture. La série de statistiques publiées dans la matinée montre notamment que les conditions continuent de s'améliorer sur le marché américain du travail. Les inscriptions aux allocations chômage ont en effet diminué lors de la semaine du 14 juin, d'après le Département du Travail, pour s'établir à 411.000 contre 418 000 la semaine précédente. De même, les commandes de biens d'équipement ont augmenté en mai aux Etats-Unis, une dynamique qui confirme la vigueur actuelle de l'activité. Le Département du Commerce a ainsi annoncé ce matin que les commandes de biens durables avaient augmenté de 2,3% le mois dernier après une baisse révisée à 0,8% en avril. Parallèlement, le Département du Commerce a confirmé que l'économie des Etats-Unis avait augmenté à un rythme de 6,4% au premier trimestre, comme les économistes s'y attendaient dans l'ensemble. Pour mémoire, la dernière demi-heure de cotations s'était avérée fatale à la tendance haussière hier à Wall Street. Si les écarts en fin de journée apparaissaient peu spectaculaires, le mouvement de correction du S&P 500 se lit assez aisément sur le graphique du mercredi, avec un repli qui atteignait 0,1% au coup de cloche final. Et si le Nasdaq a réussi à inscrire de nouveaux records, le Dow Jones a lui passé l'essentiel de la séance dans le rouge et clôturé sur un repli de 0,2%.

