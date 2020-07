Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'optimisme revient malgré tension Chine-USA Cercle Finance • 23/07/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est repris en fin de séance après avoir flirté avec la zone rouge à la mi-séance : le S&P500 gagne +0,57% à 3.276 et repasse positif sur l'année 2020, le Dow Jones (+0,6%) se hisse de justesse au-delà des 27.000 et le Nasdaq grappille 0,24% à 10.706, sa seconde meilleure clôture de l'histoire. Wall Street a fini par faire abstraction d'un nouvel épisode de tension entre Washington (qui fait fermer le consulat chinois de Houston) et pékin. Peu de chiffres (et aucune 'stat macro') à se mettre sous la dent en ce mercredi : les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont augmenté d'environ +4,9 millions de barils, selon des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration) prenant à contrepied le consensus qui tablait sur une baisse de l'ordre de -2,1 millions de barils... mais sans conséquence pour le prix du baril, quasi stable à 44$ à Londres, en léger repli de -0,4% à 41,75$ sur le NYMEX. Le point d'orgue de la séance, ce fut la publication des trimestriels de Microsoft et Tesla: bonne surprise a priori dans les 2 cas... mais dans le détail se glissent quelques surprises. Tesla par exemple dévoile un profit par titre inespéré de 2,18$ par titre (contre 0,03$ attendu)... mais l'intégralité des gains provient -très habilement- de l'activité 'crédit' et non des ventes de voitures proprement dite. Le chiffre d'affaire ressort à 6,04Mds$ (contre 5,37Mds$ anticipés) mais il s'avère inférieur de 5% au T2 2019. Le titre qui devient éligible au S&P500 (il fallait afficher des profits, peu importe leur origine) gagnait 5% en 'after hour' à 1.680$. Microsoft a battu le consensus tant au niveau de l'EPS (1,46$/titre contre 1,34$ anticipé) que du chiffre d'affaire (38,05$ contre 36,5Mds$)... mais le titre chutait de -2% hors séance, ce qui signifie que les vraies 'attentes' étaient plus élevées. Le Nasdaq a été soutenu par l'envol d'AMD +8,4%, Intuitive +3,5%, Moderna +2,9%, ASML +2,3%, Paypal +1,6%... Quelques replis également sur Texas Inst -2,2%, Microchip -2,1%, NXP -1,8%, Amazon -1,2%. Le secteur bancaire a fini sur une note de lourdeur avec Northern Trust -5,3%, Goldman -2,8%, E-Trade -2,5%, Mellon -1,8%, Comerica -1,6%, JP-Morgan -0,7%.

