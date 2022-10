Wall Street: l'optimisme revient en attendant les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert lundi matin, soutenue par quelques rachats ciblés après la forte volatilité de la semaine écoulée et avant le véritable coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 1,2% à 2%, annonçant un début de journée en territoire positif.



Wall Street se prépare à une semaine chargée et potentiellement décisive avec une première salve de résultats trimestriels qui verra 66 sociétés du S&P 500 - dont huit composantes du Dow Jones - dévoiler leurs comptes.



Les publications des poids lourds Goldman Sachs, Netflix et Tesla seront particulièrement scrutées alors que les investisseurs sont désespérément à la recherche de bonnes nouvelles qui pourraient permettre aux marchés d'actions d'atteindre un point bas.



L'indice S&P 500 - qui a perdu 1,6% la semaine passée - reste sur sept semaines de baisse sur les neuf dernière semaines.



A en croire les spécialistes de Wedbush Securities, les investisseurs abordent cette nouvelle saison de résultats avec le même sentiment de pessimisme que lors des crisses de 2001 et 2008.



'A ce stade, nous nous approchons d'une saison de troisième trimestre cruciale qui viendra soit mettre en lumière les fondamentaux défavorables du secteur technologique, en suscitant de massives révisions à la baisse des perspectives de résultats et une compression des multiples de valorisation, soit démontrer que ce pessimisme était prématuré et que bon nombre de segments résistent bien malgré l'assombrissement de la météo économique', estime Dan Ives, l'analyse vedette du courtier américain.



Les sociétés ayant déjà publié ont, pour 69% d'entre elles, affiché un bénéfice supérieur aux attentes des analystes, à comparer à une moyenne de 77% sur les cinq années écoulées.



Ce matin, Bank of America a fait état d'un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, en léger recul par rapport à la même période un an plus tôt (7,7 milliards de dollars).



Au chapitre économique, l'activité manufacturière a reculé dans la région de New York, selon l'indice Empire State d'octobre qui a reculé de 8 points par rapport au mois précédent pour atteindre -9,1.



Pour rappel, le seuil de zéro sépare expansion et contraction de l'activité.