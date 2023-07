Wall Street: l'optimisme reste de mise avant les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 17:20

(CercleFinance.com) - Après une ouverture hésitante, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse lundi matin, portée par un vent d'optimisme à l'entame de la saison des résultats trimestriels, qui pourrait refléter la bonne santé de l'économie sur les bénéfices des entreprises.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse ainsi de 0,1% à 34.559,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de presque 0,5% à 14.176,8 points.



Dans un environnement économique porteur, marqué notamment par une consommation qui résiste et une inflation qui reflue, les investisseurs vont surveiller de près les résultats trimestriels afin de savoir si la valorisation actuelle du marché se justifie.



Le S&P 500, qui a grimpé de 17% depuis le début de l'année, se traite actuellement à un PER de près de 20, à comparer à une moyenne historique de 17 sur les dix dernières années.



Au vu de la bonne résistance de l'activité, les investisseurs commencent à se dire que la saison des résultats à venir pourrait réserver quelques bonnes surprises et offrir un soutien supplémentaire aux marchés d'actions.



Car la saison des publications a, jusqu'ici, été meilleure que prévu.



Selon les données de FactSet, 80% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont surpassé les prévisions de bénéfices des analystes, un chiffre bien supérieur aux 73% enregistrés sur les dix dernières années.



Parmi les plus fortes progressions de l'indice S&P, Tesla (+1,3%) et Netflix (+2,7%) bénéficient ainsi d'un courant acheteur avant la publication, cette semaine, de leurs résultats trimestriels.



Ford lâche près de 5% suite à l'annonce d'une augmentation de ses capacités de son site du Michigan associée à la baisse des prix des matières premières des batteries, qui va lui permettre de réduire le prix de vente de son pick-up électrique F-150 Lightning.



GM lâche 3% dans son sillage.



L'optimisme des investisseurs au sujet des résultats trimestriels à venir fait plus que compenser les indicateurs économiques décevants en provenance de Chine, qui étaient revenus raviver ce matin les inquiétudes autour de l'état de santé de l'économie mondiale.



L'annonce d'un repli moins marqué que prévu de l'indice Empire State de la Fed, témoignant de la résilience du secteur manufacturier, soutient également la tendance.