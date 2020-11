Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'optimisme prévaut dans le camp Biden Cercle Finance • 04/11/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains affichent leur soulagement mercredi au lendemain de l'élection présidentielle américaine, dont les derniers développements favorisent un regain d'appétit pour le risque. En fin de matinée, le Dow Jones avance ainsi de 2,2% à 28.075,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'envole de presque 3,8%, à 11.580,9 points. Wall Street - qui avait rouvert sur des progressions allant de 1% à 1,5% - a doublé ses gains après une annonce de l'équipe de campagne de Joe Biden, qui juge la victoire acquise au vu du basculement des décomptes qui s'est opéré dans le Wisconsin et le Michigan. Le baromètre de volatilité VIX du CBOE - souvent surnommé 'indice de la peur' - rechute parallèlement de plus de 18% pour revenir à 28,8 points. Sur le marché des changes, les déclarations de l'état-major démocrate - qui donnent Biden en tête - permettent au dollar de gagner un peu de terrain face au dollar, à plus de 1,17. Autre manifestation du soulagement des investisseurs, le rendement des obligations d'Etat américaines à 10 ans s'inscrit en forte baisse sous 0,77%, tandis que les valeurs technologiques repartent à la hausse, autre signe d'un appétit pour le risque retrouvé chez les investisseurs. Dans ce contexte d'achats 'panique', Wall Street occulte totalement la très mauvaise enquête ADP concernant le secteur privé qui n'a fait apparaître que 365.000 emplois au mois d'octobre, un chiffre spectaculairement inférieur aux attentes (650.000) et même de plus de moitié par rapport à celui du mois de septembre (+750.000). La relative bonne surprise, c'est la légère contraction du déficit de la balance commerciale américain, passé de 67 milliards de dollars en août à 63,9 milliards en septembre, notamment à la faveur de la réduction du déficit avec la Chine.

