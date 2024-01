Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'optimisme perdure, nouveaux records à la clé information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté dans le vert lundi matin, ce qui lui permet d'établir de nouveaux records, dans un climat d'optimisme au sujet des résultats de sociétés en dépit des incertitudes grandissantes qui entourent la politique de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 38.032,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 15.345,7 points. L'indice S&P 500, plus large, s'adjuge 0,2% à 4851,7 points.



Tous trois ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques dans le courant de la matinée.



Les investisseurs relèguent au second plan les incertitudes grandissantes qui entourent le calendrier et l'ampleur des prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale pour se focaliser sur les résultats.



La semaine qui commence verra se succéder les résultats de 75 des 500 composantes du S&P, représentant 17% de la capitalisation boursière totale de l'indice.



Les performances de plusieurs valeurs du Dow Jones sont au programme, dont celles de Visa, Procter & Gamble ou Johnson & Johnson.



Mais les investisseurs étudieront surtout les résultats des grands noms de la haute technologie - comme Tesla, Netflix, Texas Instruments, IBM ou Intel - afin de savoir si Wall Street a encore de la marge de progression.



Le secteur technologique reste de loin le plus performant des 10 grands indices sectoriels du S&P depuis le début de l'année, avec un gain qui atteint déjà 5% depuis le 1er janvier.



Depuis le début de la saison des résultats, 83% des sociétés qui ont publié ont affiché des résultats meilleurs que prévu, mais les analystes se réjouissent surtout de la qualité des prévisions établies pour 2024.



L'activité s'avère plutôt restreinte sur le marché obligataire où le rendement des emprunts à 10 ans recule à 4,08% suite à un indicateur plaidant pour un prochain desserrement monétaire.



L'indice des indicateurs avancés américains a poursuivi son repli au mois de décembre, en baisse de 0,1% à 103,1 le mois dernier, ce qui continue de laisser planer le risque d'une prochaine récession.



Le marché des changes n'est pas plus animé même si la vigueur continue du dollar face à l'euro, qui reflue en direction de 1,0885, n'empêche pas le pétrole de remonter, avec un WTI qui progresse de 1,5% à 74,5 dollars.





