Wall Street: l'optimisme perdure, Boeing se met en évidence

(CercleFinance.com) - Après trois semaines consécutives de hausse, les marchés d'actions américains poursuivent leur progression lundi matin à la faveur de la bonne tenue de quelques ténors de la cote, dont Boeing, Microsoft ou Nvidia.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 35.043,7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 14.230,2 points.



Avec un S&P 500 en hausse de presque 10% sur les trois semaines écoulées, les investisseurs semblent aborder avec confiance la semaine de Thanksgiving, qui doit donner le coup d'envoi de la période des fêtes de fin d'année.



La période de Thanksgiving, qui verra les marchés américains fermer leurs portes jeudi et n'ouvrir que pour une séance écourtée vendredi, est généralement peu propice à la prise de risques.



Si peu d'éléments paraissent susceptibles de faire réagir les marchés, quelques catalyseurs font bouger plusieurs poids lourds de Wall Street ce lundi.



Boeing grimpe ainsi de 4% et signe la plus forte hausse du Dow après un relèvement de recommandation des analystes de Deutsche Bank, qui tablent sur une accélération des livraisons d'appareils de l'avionneur.



Microsoft lui emboîte le pas (+1,4%) après avoir recruté Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, brusquement débarqué par le conseil d'administration de la start-up spécialisée dans l'IA ce week-end.



Nvidia (+0,8%) revient en direction de ses plus hauts historiques à la veille de ses résultats, qui pourraient s'accompagner de perspectives favorables à en croire les analystes.



Au chapitre économique, l'indice des indicateurs avancés a poursuivi sa baisse en octobre, a annoncé lundi le Conference Board, qui dit y voir la perspective d'une récession sur le court terme.



Cet indice précurseur a baissé de 0,8% à 103,9 le mois passé après avoir essuyé un repli de 0,7% en septembre, ce qui semble accréditer le scénario d'une fin du cycle de resserrement de taux de la Fed.





