Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'optimisme l'emporte au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Wall Street se dirige vers une ouverture plutôt favorable jeudi matin, dans un marché plus optimiste que la veille concernant les dernières annonces de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais avancent de 0,6% à 0,9%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient fini en ordre dispersé mercredi soir, les investisseurs ayant retenu des derniers propos de Jerome Powell, le président de la Fed, que la banque centrale n'était toujours pas pressée de baisser ses taux.



'Ses commentaires ont été un peu plus pessimistes que le marché ne l'attendait, puisqu'il a exclu la possibilité d'une hausse des taux tout en restant vague sur le moment où la banque centrale assouplira sa politique', réagit Monica Defend, directrice de l'Amundi Investment Institute.



Les intervenants de marché adoptent une approche plus favorable ce matin, réalisant que l'institution basée à Washington aurait pu adopter un ton plus ferme au vu du récent réveil de l'inflation.



'Powell n'a pas évoqué la possibilité de nouvelles hausses. Il a réaffirmé une politique monétaire restrictive et qu'une prochaine mesure d'augmentation des taux était peu probable', souligne Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.



Les statistiques publiées dans la matinée n'ont eu gère d'incidence sur la tendance.



Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont restées stables lors de la semaine au 27 avril, tout comme le déficit commercial qui est ressorti à 69,4 milliards de dollars en mars, contre 69,5 milliards le mois précédent.



La productivité a quant à elle augmenté de 0,3% en rythme annualisé au premier trimestre, à la fois du fait d'une hausse de 1,3% de la production pour un nombre d'heures travaillées qui s'est accru de 1%.



Sur le plan économique, un rendez-vous bien plus important aura lieu demain, avec la parution du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui pourrait bien influer sur les prochaine décisions de la Fed.



En attendant, Apple dévoilera ses résultats trimestriels, avec l'espoir que la firme à la pomme fasse aussi bien que ses pairs de la tech (Alphabet, Amazon, Microsoft).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.