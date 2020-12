Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'optimisme fait son retour Cercle Finance • 30/12/2020 à 15:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi pour son avant-dernière séance de l'année, à la faveur de nouvelles encourageantes concernant les vaccins, même si les volumes d'échanges s'annoncent relativement étroits. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert. Les marchés américains devraient se redresser après leur revirement inattendu à la baisse de la veille suite à la décision de la majorité républicaine au Sénat d'opposer son veto à une proposition de loi visant à augmenter le montant des chèques versés aux Américains de 600 à 2000 dollars. La tendance est soutenue ce matin par l'approbation par les autorités britanniques du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire AstraZeneca. Après les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, il s'agit du troisième vaccin disponible au niveau mondial, pour lequel de premières doses devraient être livrées dès aujourd'hui au Royaume-Uni pour un démarrage des vaccinations début 2021. Ces bonnes nouvelles devraient permettre aux places boursières américaines de reprendre leur course aux records. Le S&P, l'indice de référence de nombreux gérants américains, a pris plus de 15% depuis le début de l'année, aidé par la politique monétaire toujours très accommodante menée par la Fed. Plus généralement, les marchés américains volent de records en records depuis quelques mois. Depuis le début de l'année, le Dow Jones affiche ainsi un gain de 6%, même si c'est surtout le compartiment technologique et le Nasdaq qui se sont distingués avec un bond de plus de 42% cette année. L'amélioration des perspectives économiques, le plan de relance aux Etats-Unis et le début de la campagne de vaccination ont alimenté la progression de Wall Street en dépit du bilan très lourd de la crise du Covid-19. Les professionnels voient cette tendance se poursuivre en 2021, grâce notamment à une croissance appelée à s'accélérer. Au chapitre économique, la balance commerciale des Etats-Unis s'est établie à -84,8 milliards de dollars au titre du mois de novembre, à comparer à -80,4 milliards pour le mois précédent, d'après l'estimation avancée du Département du Commerce. Le Département du Commerce a également fait état d'un repli de 0,1% des stocks des grossistes américains au mois de novembre en rythme séquentiel, après une augmentation de 1,2% en octobre par rapport au mois précédent.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.