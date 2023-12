Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'optimisme du marché mis à l'épreuve de la Fed information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note prudemment haussière mercredi, les investisseurs limitant leurs prises de risques à quelques heures des décisions monétaires de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert.



La Fed devrait laisser sa politique inchangée à l'issue de sa dernière réunion de l'année, mais les investisseurs surveilleront toute modification dans la formulation de son discours.



Dans des marchés qui évoluent à des niveaux records, et où les valorisations paraissent élevées, Wall Street pourrait se révéler vulnérable à d'éventuelles déceptions.



'Après sept semaines consécutives de performances positives, l'optimisme du marché pourrait être mis à l'épreuve des conclusions de la Fed', prévint Abdelhadi Laabi, le directeur marketing de Kama Capital, à Dubaï.



'Cette réunion intervient alors que l'inflation américaine reste élevée sans véritable diminution comme l'ont montré hier les chiffres des prix à la consommation', souligne-t-il.



'En conséquence, la Réserve fédérale pourrait tenter de refroidir les ardeurs du marché concernant une prochaine baisse de taux', conclut le professionnel.



Les derniers indicateurs reflètent la difficultés à faire refluer l'inflation, les prix à la production ayant stagné en données brutes en novembre par rapport au mois précédent.



Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l'indice PPI affiche même une hausse de 0,1% d'un mois sur l'autre.



Sur le marché obligataire, le taux des Treasuries à dix ans recule en direction de 4,18%, alors que certains investisseurs commencent à juger les valorisations des marchés d'actions trop élevées.



D'après les stratèges d'UBS, le récent 'rally' boursier est appelé à se modérer au cours des mois qui viennent.



'Nous ne voyons qu'un modeste potentiel d'appréciation pour les actions mondiales et américaines', écrivent les équipes de la banque d'affaires suisse dans leur dernier point de marché.



'Avec une croissance économique bien partie pour ralentir, ce sont les valeurs de qualité qui devraient surperformer selon nous', affirme l'établissement helvétique.



Sur le marché des changes, l'euro remonte un peu, non loin de 1,0810 face au dollar, en amont des décisions de politique monétaire de la BCE, attendues demain.



Sur le front du pétrole, les cours du brut restent scotchés à des plus bas depuis le mois de juin, alors que l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a revu à la hausse ses prévisions de production.



Le baril de brut léger américain (WTI) tente toutefois de reprendre 1% à 69,3 dollars avant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.