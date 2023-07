Wall Street: l'optimisme domine à la veille ventes de détail information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 23:58

(CercleFinance.com) - La semaine a débuté sur une note positive mais dans un marché sans consistance ni volatilité.

Les indices montent 'par défaut' : quand il n'y a pas vraiment de 'market movers', c'est la tendance sous jacente qui s'impose, et elle est positive depuis 6 séances.

L'indice Dow Jones grappille 0,22% à 34.585, le S&P500 0,4% à 4.522, le Nasdaq se détache une fois de plus avec +0,93% à 14.245.

La surperformance du Nasdaq coule une nouvelle fois de source : les 'technos' montent chaque fois que la conviction d'une future baisse de taux reprend le dessus.

Plus globalement, les investisseurs tentent de se convaincre que la saison des résultats va être positive, avec des proits et des marges supérieures aux attentes (les entreprises ont démontré leur capacité à faire passer des hausses de prix que le consommateur parvient encore à encaisser).



Peut-être plus pour longtemps... et les chiffres des ventes de détail attendus demain seront d'un grand enseignement dans ce domaine.

Mais si la consommation chute, les optimistes pensent que ce sera positif puisque cela renforcera les chances de voir la FED 'pivoter' et changer de discours dès le début de l'automne.



Parmi les résultats les plus attendus, il y aura demain ceux de Bank of America, Charles Schwab, Morgan Stanley, PNC Bank, Bank of New York, Morgan Stanley.



Wall Street ne semble pas avoir réagi au 'chiffre du jour' : c'était l'indice 'Empire State' du secteur manufacturier de la région de New York qui ralentit nettement ce mois-ci pour s'établir à +1,1 contre +6,6 en juin, mais c'est 'moins pire' que ce que prévoyait le consensus qui l'attendait en terrain négatif.



La Fed de New York précise que les nouvelles commandes et les expéditions des entreprises manufacturières ont augmenté, tandis que les délais de livraison se sont raccourcis et que les stocks ont continué de diminuer.



Les niveaux d'emploi ont légèrement augmenté, les hausses des prix des intrants et de vente ont continué de ralentir. Si les entreprises s'attendent à une amélioration des conditions, leur optimisme est resté modéré.