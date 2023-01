Wall Street: l'optimisme domine à la veille de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 17:05

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse mercredi, un vent d'optimisme soufflant sur les marchés d'actions avant la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 33.756,3 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 10.819 points.



Après la série d'indicateurs rassurants publiés ces derniers temps, les investisseurs font le pari que le rapport sur l'inflation de jeudi confirmera la perspective d'un ralentissement du rythme de resserrement monétaire de la Fed.



Les économistes s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation ralentisse à un taux annuel de 6,5% au mois de décembre, contre 7,1% en novembre.



Les professionnels savent que la Réserve fédérale sera particulièrement attentive à ces chiffres et que des données plus faibles que prévu ouvriraient la porte à un ralentissement de ses hausses de taux cette année.



'Nous pensons que les données sur l'inflation et le marché du travail vont se modérer/s'affaiblir suffisamment pour inciter la Fed à faire une pause avant la réunion de mai', prédisent notamment les équipes de PIMCO.



Le gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'obligataire dit anticiper un relèvement de taux de 25 points à l'issue de la première réunion de la Fed cette année, qui se tiendra début février.



D'après PIMCO, la Réserve Fédérale devrait continuer de remonter ses taux jusqu'en mai pour les porter juste au-dessus de 5%, avant d'opérer une pause.



Le climat ambiant, provoqué par le scénario jugé de plus en plus crédible d'un atterrissage en douceur de l'économie, profite notamment au secteur de la consommation non-discrétionnaire (+1,5%).



Mais c'est l'immobilier qui enregistre la plus forte progression sectorielle (+2%) avec la promesse d'une modération des taux d'intérêt.



A ce titre, les rendements des emprunts d'Etat continuent de pâtir des anticipations d'un ralentissement des hausses de taux, le 10 ans évoluant en-dessous des 3,58%.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) avance de 1,4% à 76,2 dollars après des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrant que les stocks de brut ont augmenté de 19 millions de barils la semaine passée.