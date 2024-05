Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'optimisme domine à deux jours de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 16:57









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en hausse lundi, avec à la clé un nouveau record pour le Nasdaq, dans un climat d'optimisme à l'avant-veille des résultats de Nvidia, qui feront office de test pour le marché.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones se maintient au-dessus du seuil des 40.000 points et avance de 0,1% à 40.054,1 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne plus de 0,6% à 16.794,5 points, après avoir atteint un nouveau plus haut absolu dans la matinée, au-delà de 16.804,9 points.



Jusqu'à présent, la saison des résultats a plutôt réservé de bonnes surprises en matière de bénéfices, surtout dans le secteur des technologies.



Selon les données FactSet, 78% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont surpassé les prévisions de bénéfices des analystes, un chiffre supérieur aux 77% enregistrés sur les cinq dernières années.



Du côté des entreprises de la 'tech', ce pourcentage atteint 87%, soit la meilleure performance sectorielle de l'indice.



En raison de ces bonnes performances, le S&P 500, qui a enchaîné des records historiques la semaine passée, se traite actuellement à un PER de 20,7 contre une moyenne historique de 18,7.



Dans ce contexte, le marché va surveiller de près les résultats trimestriels de Nvidia, prévus mercredi soir, afin de déterminer si la forte valorisation actuelle se justifie.



Preuve de l'optimisme du marché, les investisseurs se ruent sur les grandes valeurs technologiques, Nvidia (+2,4%) en tête mais aussi sur les valeurs des semi-conducteurs dans leur ensemble, telles Micron (+3,9%) ou Qualcomm (+1,4%).



Les intervenants pourraient par ailleurs faire preuve d'une certaine prudence avant la parution, également prévue mercredi soir, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Ces 'minutes' pourraient en effet leur fournir de nouveaux indices concernant le calendrier des futures baisse de taux d'intérêt aux Etats-Unis.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux en septembre aux Etats-Unis est aujourd'hui d'un peu moins de 50%, signe que le léger ralentissement de l'inflation commence à être intégré.



Du côté de l'obligataire, le rendement du dix ans se tend encore au-delà de 4,44% après être tombé la semaine passée à 4,32%, un plus bas depuis plus d'un mois, mais accuse encore un repli de 20 points de base depuis la fin avril.



Sur le marché pétrolier, le cours du brut léger américain continue d'évoluer dans une fourchette étroite même s'il rebondit de 0,3% au-dessus de 80,3 dollars en milieu de matinée.





