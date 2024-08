Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'optimisme conforté par l'indice PCE information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse vendredi, une statistique d'inflation sans grand relief ayant renforcé les espoirs de voir se produire une accélération des baisses de taux d'intérêt.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 41,388,1 points après avoir aligné les record historiques cette semaine, tandis que le Nasdaq Composite prend autour de 0,4% à 17.587,6 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche à ce stade un gain hebdomadaire de l'ordre de 0,6%, mais le Nasdaq accuse un repli de 1,2% depuis lundi, victime notamment de la déception liée aux résultats de Nvidia mercredi soir.



Les intervenants pourraient toutefois rechigner à accroître leurs prises de positions avant le long week-end de 'Labor Day', lundi étant une journée fériée aux Etats-Unis.



Au rang des indicateurs, l'indice des prix à la consommation mesuré par les dépenses (PCE), hors prix alimentaires et de l'énergie (dit 'core'), est ressorti ce matin en progression de 2,6% sur un an au mois d'août, parfaitement stable d'un mois sur l'autre.



Cet indicateur semble plaider pour une normalisation de la part de la Fed, qui devrait faire un geste afin de soutenir la croissance sur fond de ralentissement de l'inflation, une perspective l'origine du récent rebond de Wall Street.



'La bonne série de chiffres d'inflation PCE se poursuit et ouvre la voie au début du cycle de baisses de taux de la Fed, qui va désormais pouvoir se focaliser sur le marché du travail', souligne Bastien Drut, responsable de la Stratégie et des Etudes économiques chez CPR AM.



La banque centrale tiendra sa réunion les 17 et 18 septembre et les marchés anticipent à coup sûr un assouplissement des taux à l'occasion.



Le baromètre FedWatch du CME Group induit pour le moment une probabilité de 67,5% d'une d'une détente de 25 points de base et de 32,5% d'une réduction de 50 points de base.



Autre indicateur publié dans la matinée, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est améliorée en août, à un rythme un peu plus fort qu'estimé initialement.



Son indice de confiance est remonté à 67,9 ce mois-ci, après 66,4 en juillet, alors qu'une première estimation l'avait donné à 67,8 il y a deux semaines.



'Ne sous-estimez pas le consommateur américain', écrivent les équipes de la banque privée suisse J.Safra Sarasin.



'Un marché du travail résilient et les prochaines baisses de taux d'intérêt devraient apporter un certain soulagement', assure l'établissement helvétique.



Parmi les 11 grands indices sectoriels du S&P, c'est d'ailleurs la consommation qui signe la plus forte progression du jour (+0,5%) alors que l'énergie ferme la marche avec un repli de 0,3%.



Sur le NYMEX, le brut léger américain lâche actuellement 2,7% à 73,8 dollars et efface tous ses gains de la semaine, liés au récent regain de tensions au Proche-Orient.



Du côté de la dette souveraine, les attentes d'une baisse des taux américains ne pénalisent pas le rendement des Treasuries à 10 ans, qui tente de se maintenir dans la zone de 3,87%, à des plus hauts d'une semaine.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.