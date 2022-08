Wall Street: l'opiniâtreté de Powell fait plier les actions information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 17:23

(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en baisse ce vendredi suite aux déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a exprimé sa préoccupation face aux répercussions de l'inflation et manifesté son intention de mener à bien sa tâche qui consiste à ramener les prix à des niveaux acceptables.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 1,2% à 32.877,6 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 1,9% à 12.402,2 points.



S'il n'a donné aucun signal clair concernant la prochaine décision de la banque centrale, Jerome Powell a employé un ton opiniâtre que les investisseurs ont fini par considérer comme annonciateur d'une trajectoire restrictive de la part de l'institution.



Les marchés ont brièvement limité ses pertes au moment de la publication, peu après l'ouverture, des grandes lignes du discours de Jackson Hole (Wyoming), mais ils ont vite retrouvé le chemin de la baisse.



S'il a reconnu que le rythme des hausses de taux allait finir un moment par ralentir, Jerome Powell a fait part de ses inquiétudes face au niveau actuel de l'inflation, un terme cité à 46 reprises dans son discours.



'Plus l'épisode d'inflation élevée se prolonge et plus les chances sont grandes que les anticipations d'une inflation élevée s'enracinent', a-t-il prévenu.



'Sans stabilité des prix, l'économie ne fonctionne plus pour personne', a ajouté le patron de la Fed.



Ce passage de son discours semble avoir contribué, entre autres, au repli des grands indices, qui ont perdu jusqu'à 2,2% pour ce qui concerne le Nasdaq.



La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed se tiendra les 20 et 21 septembre et la majorité des traders (54,5%) pensent désormais qu'elle sera l'occasion de relever les taux de 75 points de base, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Les indicateurs conjoncturels les plus récents ont confirmé la bonne résistance de l'activité aux Etats-Unis.



L'indice de confiance 'UMich' calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès des ménages est ainsi remonté à 58,2, au lieu de 55,1 annoncé en version préliminaire, après 51,5 en juillet



Le discours du patron de la Fed a par ailleurs gâché la bonne surprise du 'PCE', qui avait été plutôt bien accueillie en préouverture.



Cet 'indice 'PCE' censé mesurer le panier de la ménagère a en effet stagné, ou presque, au mois d'août en n'avançant que de 0,1% tandis que le 'core' PCE (hors alimentation et énergie) s'est tassé de -0,1% en séquentiel.



Les secteurs des télécommunications, de la consommation non-contrainte et de la technologie, jugés très sensibles aux taux, figurent parmi les plus mauvaises performances du jour, avec des replis allant de 2,3% à 2,8%.



Avec la baise de vendredi, le Dow affiche sur l'ensemble de la semaine une baisse de 2,5%, le S&P 500 recule de 2,22% et le Nasdaq de 2,5%.