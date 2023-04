Wall Street: l'ombre d'Amazon plane sur le début de séance information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 15:14

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le rouge vendredi matin, l'annonce du ralentissement d'une mesure-clé de l'inflation ne parvenant pas à faire oublier les résultats mal accueillis du géant Amazon.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,3%, laissant entrevoir une ouverture en légère baisse.



Les 'futures' sur indices ont toutefois réduit leur pertes suite à l'annonce ce matin d'une décélération de l'indice des prix PCE au mois de mars, un élément de nature à inciter la Fed à plus de prudence en matière de taux.



Le PCE 'core' (hors prix des produits alimentaires et prix de l'énergie) - la mesure de l'inflation que la Fed privilégie - a augmenté de 4,6% en mars, contre +4,7% au mois de février.



Au vu de tels indicateurs, la banque centrale peut enfin espérer voir l'inflation refluer en direction de son objectif des 2%, après sa progression exponentielle des deux dernières années, ce qui pourrait lui permettre de marquer une pause dans son cycle de resserrement monétaire.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du 10 ans américain s'inscrit d'ailleurs en repli à 3,46% en réaction à cette statistique meilleure que prévu.



Mais ces bonnes nouvelles ne parviennent pas à masquer la déception Amazon, qui recule de 2,5% en cotations avant-Bourse à la suite de la publication de ses résultats de premier trimestre, marqués par une baisse des profits d'AWS, sa division-phare.



'Les perspectives prudentes d'AWS contrastent franchement avec les commentaires et les prévisions plus favorables de Microsoft et de Google en matière de 'cloud'', soulignent ce matin les analystes de Wedbush.



Si la baisse du géant du commerce en ligne devrait peser sur les valeurs technologiques, le Nasdaq pourrait être soutenu par les comptes d'Intel, au contraire applaudis par le marché.



Le fabricant de micro-processeurs a fait état hier soir d'une perte au titre de son premier trimestre, mais la vigueur de son chiffre d'affaires a rassuré les analystes.



'Est-ce que le groupe n'aurait pas passé son point bas?' s'interroge un trader. 'On peut légitimement se demander si les prochaines années ne pourraient pas commencer à réserver de bonnes surprises', predit-il.



A noter que les producteurs pétroliers Chevron et ExxonMobil évoluent peu en préouverture après avoir dévoilé dans la matinée des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, ce qui pourrait profiter au secteur de l'énergie.