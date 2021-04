Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'occasion de souffler un peu Cercle Finance • 09/04/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance vendredi après l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des prix à la production, une surprise qui constitue pour les investisseurs l'occasion de marquer une pause après les records des dernières séances. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones avance de 0,2% à 33.564,3 points, tandis que le S&P 500, plus large, grignote 0,1% à 4.102,2 points, après avoir battu de nouveaux zéniths à la marge. Le Nasdaq Composite recule de son côté de 0,1% à 13.814 points. Les marchés attendaient une heure avant l'ouverture une importante indication de l'inflation, mais la publication du 'PPI' - l'indice des prix producteurs - a été retardée puisque que le site du Département du Travail qui le publie est longtemps resté gelé. Le chiffre est finalement sorti à 9h00 (heure de New York) en hausse de 1% au lieu des 0,4% attendus, avec une progression de 0,7% pour la version de base hors alimentation et énergie ('core') au lieu des +0,2% anticipé. Cette poussée des prix peut aisément être mise sur le compte de la récente flambée des matières premières, mais il ne faudrait pas que les mauvaises surprises concernant l'inflation se multiplient. Pour mémoire, la Réserve fédérale répète à l'envi depuis quelques semaines que la remontée des prix ne constitue qu'un phénomène passager ne devant pas remettre en cause la conduite de sa politique ultra-accommodante. L'indicateur entraîne néanmoins un regain de tension sur le compartiment obligataire, avec des obligations du Trésor américain à 10 ans qui se retendent de cinq points de base, vers 1,68%. Le dernier chiffre de la semaine a, lui, été accueilli sans émotion, les stocks des grossistes ayant augmenté de 0,6% en février selon le Département du Commerce, après une croissance de 1,4% le mois précédent. De leur côté, les ventes des grossistes américains ont baissé de 0,8% en février, ce qui signifie qu'au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,27 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks. Côté valeurs, Boeing perd 1,5% après avoir recommandé à 16 de ses clients de résoudre un potentiel problème électrique affectant un groupe spécifique d'appareils 737 MAX avant de poursuivre leurs opérations. Johnson & Johnson lâche également 1,5% alors que l'Agence européenne du médicament (EMA) va débuter un examen de sécurité au sujet de thromboses survenues après la vaccination avec le sérum anti-Covid de sa filiale Janssen. Netflix s'inscrit, lui, en baisse de 1% après l'accord de diffusion pluriannuel conclu par le géant américain du streaming avec Sony Pictures Entertainment.

