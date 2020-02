Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'ISM entretient la dynamique haussière Cercle Finance • 05/02/2020 à 16:52









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse mercredi matin, des indicateurs économiques meilleurs que prévu l'emportant sur les craintes liées à la propagation du coronavirus. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones gagne plus de 0,7% à 29.022,8 points, tandis que le Nasdaq Composite affiche une progression de 0,1% à 9479,3 points. L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé ce matin que son indice d'activité sur le secteur non-manufacturier s'était établi à 55,5 pour le mois de janvier, contre 54,9 en décembre, alors que le consensus ne l'attendait que vers 55,1. Ce baromètre de l'activité dans le secteur des services - de bon augure pour la croissance au premier trimestre - était attendu avec impatience par les investisseurs après les bons indicateurs parus ces derniers jours. Autre nouvelle positive pour les marchés, le secteur privé a créé 291.000 emplois au mois de janvier, à en croire l'enquête mensuelle dévoilée par ADP deux jours avant la publication du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis. 'Des informations selon lesquelles des universités chinoises seraient en train de développer un traitement du coronavirus aident aussi à apaiser les craintes entourant l'épidémie', explique Wells Fargo Advisors. Les médias chinois affirment notamment qu'une équipe de chercheurs de l'Université du Zhejiang aurait établi que deux médicaments déjà existants étaient susceptibles d'inhiber et de traiter le virus. Côté valeurs, Disney perd 2% malgré des résultats trimestriels ressortis au-dessus des prévisions du consensus. Ford lâche près de 10% après avoir manqué les attentes des analystes sur le trimestre écoulé et livré des prévisions jugées décevantes pour le nouvel exercice. Tesla décroche de près de 15% après sa flambée stratosphérique des dernières séances, Canaccord ayant décidé de dégrader sa recommandation à 'conserver' en raison d'un risque-rendement désormais considéré comme 'équilibré'.

