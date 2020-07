Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'ISM des services maintient le biais haussier Cercle Finance • 06/07/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse lundi matin après la publication d'un indice ISM de l'activité dans le secteur des services nettement supérieur aux attentes. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 1,2% à 26.128,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,8% à 10.388.7 points. L'activité dans le secteur des services a renoué avec la croissance au mois de juin, à en croire les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM). Son indicateur est ressorti à 57,1 le mois dernier, contre 45,4 au mois de mai, alors que le consensus l'attendait autour de 50 points. Wall Street avait auparavant ouvert en hausse, soutenue par un regain d'optimisme autour des prévisions entourant le redressement de l'économie chinoise. 'Le sentiment favorable en provenance de Pékin contribue aussi à soutenir le moral des opérateurs, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale ayant signé lundi sa plus forte hausse depuis 2015 et atteint ses meilleurs niveaux depuis février 2018', commente Wells Fargo. Le gestionnaire d'actifs américain attribue cet accès d'euphorie à la publication, en une d'un journal officiel chinois, d'un éditorial indiquant le soutien du gouvernement à l'alimentation d'un marché haussier 'sain'. Côté valeurs, Uber grimpe de 5,5% après avoir annoncé l'acquisition de la société américaine de livraison de repas Postmates pour environ 2,65 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction financée par actions.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.