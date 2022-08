Wall Street: l'ISM apaise les craintes de récession information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 17:47

(CercleFinance.com) - Après des débuts hésitants, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse lundi, le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice ISM du secteur manufacturier l'emportant sur la volonté des investisseurs de reprendre un peu leur souffle.



En toute fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles progresse de 0,2% à 32.911,2 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 12.450,6 points.



Pour mémoire, le mois de juillet s'est soldé par des gains de 6,7% et 9,1% pour le Dow Jones et le S&P 500 et de 12,4% pour le Nasdaq. Il s'agit des plus fortes performances depuis novembre 2020 pour le Dow et le S&P et depuis avril 2020 pour le Nasdaq.



L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé ce matin que son indice de l'activité du secteur manufacturier avait atteint 52,8 en juillet, contre 53 en juin, un chiffre supérieur aux estimations des analystes, qui le donnaient en moyenne à 52.



Cet indicateur est de nature à apaiser les craintes de récession qui minent les marchés depuis plusieurs semaines, mais il complique aussi la donne concernant le rythme à venir des relèvements de taux de la Fed.



Un autre indicateur manufacturier, l'indice PMI de S&P Global des directeurs d'achats (PMI), est venu entretenir le doute en retombant à 52,2 contre 52,7 en juin, un plus bas depuis deux ans.



La tendance ce lundi est également soutenue par une série d'avis d'analystes favorables.



Avec un gain de 2,5%, l'action Colgate-Palmolive signe l'une des hausses les plus notables de l'indice S&P 500, le titre profitant d'une étude de Wells Fargo dans laquelle l'analyste se montre optimiste sur les marges du groupe.



Target gagne 2,2%, lui aussi en réaction à un relèvement de recommandation des analystes de Wells Fargo



Pesant sur la tendance, le secteur de l'énergie lâche 2,8% en réaction à la correction des cours du pétrole. Sur le NYMEX, le brut léger américain chute actuellement de 5,5% à 93,2 dollars.



Conséquence, les 'majors' que son Chevron (-2,4%) et ExxonMobil (-2,6%) perdent du terrain en dépit du relèvement des objectifs de cours de BofA sur les deux valeurs.