Wall Street : l'irrégularité prédomine en fin de matinée

(CercleFinance.com) - C'est l'irrégularité qui prédomine ce jeudi à Wall Street sous les effets contraires d'indicateurs conjoncturels bien accueillis et de nouvelles statistiques attestant de difficultés toujours sévères sur le marché de l'emploi.

Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones se maintient à l'équilibre, à 26,118.5 points, tandis que le Nasdaq grignote 0,2% à peine, à 9,928.1 points.

'On alterne entre gains limités et pertes réduites, avec des investisseurs qui ne semblent pas savoir sur quel pied danser face à des statistiques économiques jugés plutôt encourageantes, mais aussi des signes de résurgence du Covid-19 qui pourraient justifier de nouvelles mesures de confinement et mettre un coup d'arrêt à la reprise', s'inquiète un gérant.

Les investisseurs ont pris connaissance ce matin avant l'ouverture des marchés des chiffres des nouveaux inscrits aux allocations chômage, ressortis à 1.508.000 la semaine dernière, contre 1.566.000 la semaine précédente.

Si le rythme des inscriptions au chômage continue de ralentir, cette décélération se fait dans de moindres proportions que ce qu'espérait le consensus, puisque les économistes visaient 1,3 million d'inscriptions.

Les indices américains se sont toutefois redressés dans le courant de la matinée, soutenues par un indicateur avancé du Conference Board repassé dans le vert pour la première fois en trois mois.

Bonne surprise également du côté du 'Philly Fed' - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie et qui a rebondi de -44,1 vers 27,5 sur le mois en cours.

Les transactions pourraient toutefois se faire de plus en plus volatiles à la veille des 'quatre sorcières', une séance qui sera marquée par l'arrivée à échéance de toute une série d'options sur actions et indices, et de contrats à terme sur actions et indices.

Côté valeurs, Tesla (+3%) poursuit son ascension bien au-delà du seuil des 1000 dollars grâce à des commentaires favorables de Jefferies, qui fixent désormais un objectif de cours de 1200 dollars sur la valeur.