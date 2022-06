Wall Street: l'inquiétude sur la croissance plombe le moral information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 15:09

(CercleFinance.com) - Après son retournement à la hausse d'hier, la Bourse de New York devrait bien ouvrir en baisse mercredi matin, rattrapée par les inquiétudes sur l'économie mondiale, notamment dans le sillage de prévisions pessimistes de l'OCDE.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains reculent de l'ordre de 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La prudence devrait dicter la conduite des investisseurs, refroidis par les dernières perspectives économiques de l'OCDE, qui prévoit un ralentissement de la croissance mondiale du fait de la guerre en Ukraine.



L'organisme économique basé à Paris s'attend à ce que la croissance du PIB mondial s'établisse autour de 3% cette année, avant de se maintenir à ce rythme en 2023.



Ces prévisions décevantes viennent exacerber l'inquiétude des investisseurs concernant les questions économiques et contribuent à la morosité ambiante à Wall Street.



Dans une note diffusée dans la matinée, les stratèges de Barclays évoquent des places boursières 'en fragile équilibre'.



'Les marchés d'actions tentent de trouver un équilibre précaire entre leurs espoirs que l'inflation ait atteint un plafond et les craintes d'une récession', explique la banque d'affaires britannique.



'Mais à moins d'une chute spectaculaire de l'inflation, la perspective d'un soutien de la part des banques centrales constitue une hypothèse très éloignée', ajoute Barclays.



'Jusqu'à ce que les implications globales du processus de resserrement monétaire s'éclaircissent, les marchés devraient rester nerveux, avec une piste qui se rétrécit de plus en plus en vue d'un atterrissage en douceur de l'économie', conclut l'établissement londonien.



Les acteurs de marché savent que cette décélération de la croissance aura tôt ou tard un impact sur les résultats des sociétés américaines.



Dans ce contexte, les investisseurs attendent avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui seront publiées vendredi et qui pourraient déclencher un rebond des marchés ou au contraire les faire replonger.



Avant cela, les intervenants prendront connaissance, en début de matinée, des stocks des grossistes qui permettront d'en savoir un peu plus sur la santé de l'activité manufacturière et donc sur la vigueur de la croissance.



L'incertitude sur la santé de l'économie ne favorise toujours pas de retour des investisseurs sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans revenant au-dessus des 3%.